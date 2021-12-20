Лідери "Люблінського трикутника" підписали декларацію щодо України, ЄС та НАТО
Джерело:24 канал
Президенти України, Польщі та Литви зібралися на саміт у Карпатах. Там вони підписали важливий документ, який стосується підтримки членства України в ЄС та НАТО.
Політики підписали декларацію 20 грудня. Про результати саміту "Люблінського трикутника" повідомив український президент Володимир Зеленський.
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Що про декларацію каже Зеленський
Глава держави звернув увагу на те, що документ не лише фіксує чітку підтримку євроатлантичних прагнень України, але й боротьбу з агресією Кремля. Крім цього, він також підкреслив, що лідери Польщі та Литви погодили важливі кроки у цих напрямках на 2022 рік.
Момент підписання декларації: дивіться відео
Декларацію підписали на Івано-Франківщині
Зазначимо, що саміт "Люблінського трикутника" організували у державній резиденції "Синьогора". Вона розташована у Гуті, що на Івано-Франківщині. Офіційній тристоронній зустрічі політиків передувало неформальне спілкування. Напередодні вони проводили перемовини й в онлайн-режимі.
Що варто знати про "Люблінський трикутник": коротко
- Це дипломатична ініціатива, яка об'єднує Україну, Литву і Польщу. Декларацію про створення цього альянсу міністри закордонних справ країн-учасниць підписали 28 липня 2020 року в польському Любліні.
- У межах цього формату Польща, Литва та Україна працюватимуть у політичній, економічній, соціальній та культурній сферах. За словами Кулеби, "Люблінський трикутник" може допомогти у сфері безпеки.