Ворог залучає застарілі артсистеми: хто зараз переважає у контрбатарейній боротьбі на фронті

Польща передала Україні потужну зброю – 155-міліметровий САУ Krab у кількості 30 – 40 одиниць. Крім того, ми виготовляємо САУ "Богдана" – 6 одиниць на місяць. Це може дозволити ЗСУ отримати перевагу у контрбатарейній боротьбі.

Головний редактор Defence Express Олег Катков сказав 24 Каналу, що для такої переваги потрібно мати не лише кращі тактико-технічні характеристики зразків озброєння, але й мати порівняну з противником кількість техніки. Україна ж має одиниць 155-міліметрової артилерії у кількості декілька сотень.

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Підтягнули все, що мали

Україні доволі важко досягти тотальної переваги над росіянами в артилерії, адже у ворога рахунок цього озброєння йде не на сотні, а тисячі.

Сьогодні росіяни підтягли на фронт усі артсистеми, які мали. Вони масово розконсервовують САУ "Піон" 203-міліметрові, які мають дальність більшу, ніж 155-міліметрова зброя,

– зауважив Катков.

Окупанти активно використовують САУ "Мста-С", яку вони модернізували та цифрували.

Вибиваємо САУ ворога

Водночас вони дістають зі складів дуже застарілі артсистеми "Д-20", а навіть гармати зразка 1943 року – "Д-1". Також підтягуються старі системи РСЗВ "Град".

152-міліметрова гаубиця "Д-1" вироблялась у Радянському Союзі в період з 1943 по 1949 роки. Її активно використовували у Другій світовій війні. Росіяни ж і досі її застосовують, зокрема у війні проти України.

Переважну більшість з величезної кількості артсистем, які мають росіяни, складають застаріли зразки. Серед них значно менша частка – самохідні артсистеми з превалюванням причіпної артилерії. В умовах контрбатарейної боротьби причіпній артилерії доволі складно "вижити",

– пояснив головний редактор Defence Express.

Домінування причіпної артилерії у росіян також пов'язане з тим, що українські сили вибивають їхні САУ.

152-міліметрові САУ 2С3 мають дальність стрільби значно меншу, ніж самохідні артсистеми і навіть причіпної 155-міліметрової артилерії.

FPV-дрони зараз можуть працювати на дальності навіть 12 кілометрів.

Які артсистеми застосовує ворог на фронті: дивіться відео

"Влітку був справжній геноцид артилерії, коли контрбатарейна боротьба здійснювалась навіть за допомогою HIMARS. Все це зменшували кількість артилерійської компоненти, але ворог її постійно компенсує постачанням застарілих систем", – зазначив Олег Катков.

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