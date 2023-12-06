Ворог залучає застарілі артсистеми: хто зараз переважає у контрбатарейній боротьбі на фронті
Польща передала Україні потужну зброю – 155-міліметровий САУ Krab у кількості 30 – 40 одиниць. Крім того, ми виготовляємо САУ "Богдана" – 6 одиниць на місяць. Це може дозволити ЗСУ отримати перевагу у контрбатарейній боротьбі.
Головний редактор Defence Express Олег Катков сказав 24 Каналу, що для такої переваги потрібно мати не лише кращі тактико-технічні характеристики зразків озброєння, але й мати порівняну з противником кількість техніки. Україна ж має одиниць 155-міліметрової артилерії у кількості декілька сотень.
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Підтягнули все, що мали
Україні доволі важко досягти тотальної переваги над росіянами в артилерії, адже у ворога рахунок цього озброєння йде не на сотні, а тисячі.
Сьогодні росіяни підтягли на фронт усі артсистеми, які мали. Вони масово розконсервовують САУ "Піон" 203-міліметрові, які мають дальність більшу, ніж 155-міліметрова зброя,
– зауважив Катков.
Окупанти активно використовують САУ "Мста-С", яку вони модернізували та цифрували.
Вибиваємо САУ ворога
Водночас вони дістають зі складів дуже застарілі артсистеми "Д-20", а навіть гармати зразка 1943 року – "Д-1". Також підтягуються старі системи РСЗВ "Град".
Переважну більшість з величезної кількості артсистем, які мають росіяни, складають застаріли зразки. Серед них значно менша частка – самохідні артсистеми з превалюванням причіпної артилерії. В умовах контрбатарейної боротьби причіпній артилерії доволі складно "вижити",
– пояснив головний редактор Defence Express.
Домінування причіпної артилерії у росіян також пов'язане з тим, що українські сили вибивають їхні САУ.
- 152-міліметрові САУ 2С3 мають дальність стрільби значно меншу, ніж самохідні артсистеми і навіть причіпної 155-міліметрової артилерії.
- FPV-дрони зараз можуть працювати на дальності навіть 12 кілометрів.
Які артсистеми застосовує ворог на фронті: дивіться відео
"Влітку був справжній геноцид артилерії, коли контрбатарейна боротьба здійснювалась навіть за допомогою HIMARS. Все це зменшували кількість артилерійської компоненти, але ворог її постійно компенсує постачанням застарілих систем", – зазначив Олег Катков.
ВСУ ліквідує російську артилерію
- Українські Сили оборони активно вибивають артсистеми ворога. Зокрема лише у вересні 2023 року наші захисники знищили 947 одиниць артилерії окупантів.
- Це відбулось через отримання ЗСУ сучасних та більш точних, ніж у росіяни артсистем. Україні їх передали партнери, заокрема: M142 HIMARS (країна походження – США), Panzerhaubitze 2000 (Німеччина), САУ Caesar (Франція), САУ Zuzana (Словаччина), САУ Krab (Польща).
- Також українські військові активно використовують FPV-дрони для ліквідації також й артилерії ворога. Безпілотники є дешевою альтернативою дорогим снарядам.
- Так, пілоти БпЛА добровольчого батальйону SIGNUM протягом місяця уразили приблизно 110 цілей. Під їх удар потрапили КАМАЗи, броньовані машини, легка техніка, а також артилерія окупантів.