Вся Буча і вся Бородянка стали концтаборами
Джерело:фейсбук Сергія Іванова
Високочолі європейські інтелектуали дискутують, чи є звірства в Бучі або в Бородянці геноцидом. Чи це "всього лише" військові злочини.
У мене є питання, яке може допомогти високочолим інтелектуалам роздуплитися, якщо вони, звісно, наважаться його собі поставити.
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Буча і Бородянка та Треблінка і Дахау
А чим масове знищення людей в Бучі й Бородянці відрізняється від масового знищення людей в Треблінці та Дахау?
Так, мені можуть заперечити, мовляв, там були концтабори. Але я маю відповідь на це заперечення.
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Концтабори під Києвом
Уявіть собі, що ВСЯ Буча, ВСЯ Бородянка і ВСІ інші населені пункти стали концтаборами під час окупації російськими нелюдами.
Цей факт має допомогти з усвідомленням очевидного навіть найскептичнішим.
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