Вся справа – у Лаврові: Кулеба розповів, коли відбудеться нормандська зустріч міністрів

Глави МЗС країн "нормандської четвірки" готові до проведення перемовин. Є один виняток – міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Саме від його рішення залежить, коли відбудеться зустріч.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соцмережах.

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Глави МЗС Франції, Німеччини та України вже готові до зустрічі

Зустріч міністрів буде тоді, коли Сергій Лавров погодиться взяти в ній участь. Ми з Гайко Маасом та Жаном-Івом Ле Дріаном готові,

– написав Кулеба.

Зазначимо, що 11 жовтня канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон поспілкувались телефоном з главою Кремля Володимиром Путіним. Під час розмови досягли домовленостей щодо зустрічі міністрів закордонних справ.

Київ чекає "сигналу" від Москви щодо зустрічі

У Києві, тим часом, наголосили, що для проведення зустрічі чекають "сигналу" від Москви. Лавров відреагував у своїй манері: він назвав заклики Києва "неадекватними". Глава МЗС держави-агресорки переконує, що Путін лише "доручив подивитись, як можна вийти на результативну зустріч глав МЗС".

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Попри традиційну риторику Лаврова, раніше підготовку до зустрічі глав МЗС у нормандському форматі підтверджував і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков . Рупор Кремля зауважив, що потрібно узгодити дату.

Текст публікації Дмитра Кулеби:

Зустріч міністрів буде тоді, коли Сергій Лавров погодиться взяти в ній участь. Ми з Гайко Маасом та Жаном-Івом Ле Дріаном готові.