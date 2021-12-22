Втеча американських солдатів з Афганістану надихнула диктаторів, – Піонтковський
Джерело:24 канал
Вивід військ США з Афганістану змінив ставлення світу. Якщо американці не зможуть ще й допомогти із захистом України від Росії, то всі їхні плани проваляться.
Особливо така лінія зовнішньої політики стала помітною після катастрофи в Кабулі. Таку думку озвучив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.
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"Увесь світ спостерігав ганебну втечу США. Це сильно надихнуло диктаторів світу", – наголосив Піонтковський.
Втеча США з Афганістану
Мовиться насамперед про голову Китаю Сі Цзіньпіна й лідера Кремля Володимира Путіна.
За словами російського публіциста, з погляду сприйняття США в світі, провал операції в Афганістані – це величезна катастрофа. Хоч з воєнно-стратегічного погляду нічого серйозного не відбулося.
Вивели тисячу військових з цілком безнадійних районів, де воюють між собою різні групи терористів,
– пояснив Піонтковський.
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Вихід американців з Афганістану: коротко
- Президент США Джо Байден у травні 2021 року заявив, що повністю виведе американські війська з Афганістану до 20-річчя трагедії у Нью-Йорку.
- Одразу після цього таліби почали активно захоплювати нові території, і вже 15 серпня підкорили столицю – Кабул. В озброєних сутичках загинули сотні мирних жителів.
- Люди масово намагалися покинути країну з американськими військовими та у відчаї чіплялися за шасі літаків.