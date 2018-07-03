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Втеча злочинця з Миргородського райсуду: з'явилася важлива інформація

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Віталій Суржан
Віталій Суржан / ГУ НП

Правоохоронцям вдалося затримати 40-річного Віталія Суржана, який втік із зали Миргородського районного суду за допомогою спільників. Згодом зловмисник переховувався на території Києва.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на джерела у поліції

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Як підкреслюється, поки подробиці затримання не розголошуються. Лише відомо, що затримали його напередодні, коли він виходив з одного з магазинів, а на слід зловминика вийшли полтавські поліцейські.

"Затримали 40-річного втікача вночі проти 3 липня оперативники карного розшуку Полтавщини разом із колегами з Києва, працівниками СБУ та прокуратури, із залученням спецпідрозділу КОРД", – зазначають правоохоронці.

Як розповів начальник поліції Полтавщини Андрій Замахін, чоловік переховувався на території Києва. Наразі його доправили до спецустанови.

До слова, раніше правоохоронці затримали трьох людей, які допомогли Суржану втекти із зали суду у Миргороді.

"Серед затриманих: водій, що перебував за кермом заздалегідь приготованого автомобіля, жінка, яка передала зброю втікачеві та конвойний, який під час судової перерви зняв наручники з обвинувачуваного Суржана. Усім трьом оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою терміном на 60 діб", – зазначав Замахін на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 27 червня з’явилася інформація, що із зали Миргородського райсуду прямо під час засідання втік 40-річний Віталій Суржан. Підкреслювалося, що чоловіка судили за кількома статтями: за бандитизм, розбій, незаконне поводження зі зброєю та заволодіння транспортним засобом.

Теги: Новини України Новини Києва Поліція Кримінальні новини Новини Полтави Судді
Джерело: 24 Канал
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