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      Втомлені труби та мости: як міськрада планує їх ремонтувати

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      Гейзери з окропу, мости, які втомились і залатані дороги. Інфраструктура Києва – одночасно і жива, і мертва. Чи чекати нам нових аварій взимку, і що робить місцева влада, розбиралися журналісти 24 каналу.

      Другий рік поспіль на одному й тому ж місці з приходом перших холодів – гейзер з окропу, провалля в асфальті та кількакілометрові затори. Просто в центрі столиці була катастрофа через прорив труби.

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      Одній машині вдалося врятуватися. А от інша – застрягла у плавленому асфальті.

      Дивіться відео прориву труби у Києві: 


      Комунальники ж розводять руками.

      "Дана ділянка водопроводу вже відпрацювала свій нормативний термін експлуатації . 47 років без ремонтів", – розповів начальник служби моніторингу та нагляду Київських тепломереж Олександр Пилипишин.

      Знову пообіцяли в наступному році повністю все замінити. Адже підземні комунікації зношені на 80%. І це не єдина ахіллесова п'ята Києва.

      Все, що було побудовано під час Радянського Союзу, вже завершило свій термін експлуатації – системи каналізації, водопостачання та теплопостачання – вони всі потребують повної заміни,
      – сказав голова комітету з питань ЖКГ громадської ради при КМДА Олег Попенко.

      По швах тріщить не лише підземна інфраструктура. Основні траспортні артерії міста також "втомились". Цього не приховує і мер столиці Віталій Кличко, зазначивши, що 75 мостів знаходиться у передаварійному стані, а 3 – в аварійному.

      У міській адміністрації свого очільника виправляють. Уточнюють, ті що аварійні, наприклад, як Шулявський – ремонтуються.

      шулявський міст
      Шулявський міст

      Решта шляхо-транспортних споруд знаходяться в задовільному стані, не треба сіяти ніякої паніки там, де потрібно – проводяться роботи. Звичайно, багато потребують реконструкції та відновлення, але сьогодні вони з тими чи іншими обмеженнями можуть працювати,
      – прокоментував заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

      А от експерти так не вважають. Мовляв, мости через Дніпро також не в формі. Адже так часто їх ремонтують не тому, що асфальт поганий. Міст Патона, наприклад, руйнує корозія, а Південний – перевантаження.

      Міст Патона у критичному стані: дивіться відео

      "Коли вони будувались, 30-50 років тому, був інший трафік, інша кількість автомобілів, будинків, побудованих на Лівому березі. Вони не витримують", – пояснив голова комітету з питань ЖКГ громадської ради при КМДА Олег Попенко.

      У бюджеті на наступний рік на ЖКГ і дорожнє господарство виділили близько 17 мільярдів гривень. Цього недостатньо, аби привести все до ладу. А європейські партнери більш охоче допомагають з, наприклад, купівлею траспортних засобів, аніж з ремонтними роботами. Там все зрозуміліше і прозоріше.

      Проте є і маленькі перемоги, хизуються чиновники. Зокрема ведуть перемовини з європейським банком реконструкції та розвитку про нові кредити.

      "Вони дали згоду, поки що попередньо, на фінансування мосту Метро і мосту Патона. Також є попередня домовленість – 140 мільйонів. Вони готові видати на ремонт інфраструтктури те, що стосується тепла", – додав Микола Поворозник.

      Проте це проблема не лише Києва. Інфраструктура у критичному стані і в інших великих і малих містах країни. Це відштовхує як інвесторів, так і туристів.

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Києва
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