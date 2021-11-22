Вторгнення менш вірогідне, – "слуга" Чернєв про війська Росії на кордоні з Україною

У Володимира Путіна є декілька сценаріїв розвитку подій щодо вторгнення в Україну. Очільник Кремля намагається підвищувати ставки, показуючи Заходу, що потрібно йти на його умови.

Зокрема, це стосується і в питанні російського газопроводу "Північний потік-2". Таку думку в авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі висловив "слуга народу" Єгор Чернєв.

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Чернєв вважає, що Путін намагається тиснути на Європу з різних боків, зокрема через скупчення військ біля українського кордону.

Чернєв: Вторгнення дорого коштуватиме Росії

На думку депутата, один зі сценаріїв Кремля – це налякати Україну, щоб Європа пішла на поступки та пришвидшилась сертифікація газогону. Інший сценарій – це все ж таки пряме вторгнення на українську територію.

Оцінюю цей сценарій (про вторгнення Росії – 24 канал) як менш вірогідний, тому що вони зараз намагаються промацати, куди можна зайти,

– наголосив Чернєв.

Путін, за прогнозами "слуги", також визначає, куди Росія може зайти далі та як на загравання реагуватиме Захід. "Фактично Захід показує, що Росії це коштуватиме дорого", – додав він. Насамперед мовиться про економічні санкції, зокрема вимкнення SWIFT.

Вторгнення Росії в Україну: коротко