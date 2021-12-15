Вторгнення Росії до України стане катастрофою для всього світу, – Джонсон

Борис Джонсон заявив, що Велика Британія готова разом із союзниками застосувати проти Росії жорсткі економічні санкції у разі її військового вторгнення в Україну.

Про це британський прем'єр-міністр повідомив під час години запитань до уряду в парламенті.

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Якщо Росія буде настільки нерозважливою та навіженою, щоб почати вторгнення на суверенну територію України, то ми спільно з нашими союзниками застосуємо надзвичайно жорсткий пакет економічних санкцій,

– сказав він.

Борис Джонсон також зазначив, що у телефонній розмові з Путіним 13 грудня наголосив, що військові дії з боку Кремля "стануть катастрофою не лише для Росії та України, але й цілого світу".

Окрім цього він додав, що Британія підтримуватиме Україну в протистоянні з Росією. З його слів, НАТО збільшить кількість військових на території країн-членів альянсу, що межують з Україною.

Війська Росії на кордоні України

Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердили в ГУР.

Там зазначили, Росія може розпочати повномасштабну війну вже у січні – лютому 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російських військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.

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