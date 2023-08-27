Скільки агентів втратило ГУР після початку війни: Буданов дав однозначну відповідь

Очільник ГУР МО Кирило Буданов висловився щодо втрат серед агентурного складу відомства з початку вторгнення Росії в Україну. Він наголосив, що саме воєнні дії вплинули на втрати серед співробітників нашої розвідки.

Буданов зазначив, що є вагомі втрати для української розвідки, а є й ті, що сильного впливу на її роботу не мали. Попри це, конкретної цифри серед втрачених агентів очільник ГУР МО – не назвав.

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Буданов розповів про втрату агентів розвідки

Буданов зазначив, що навіть втрати одного агента для української розвідки є вагомим. Водночас він підкреслив, що за кількістю втрачених агентів їх було небагато.

Багато хто з них загинув під час бойових дій. Оце завдало найбільших втрат нашому агентурному апарату, не їх розкриття, а фізичне знищення під час бойових дій,

– сказав очільник ГУР.

Він також зазначив, що кількістю агентів у розвідці з початком повномасштабного вторгнення збільшилася. Він наголосив, що також розширилася й вибірка людей, тому працювати стало набагато легше.

"Кількість людей, яка проходить через їхні (російські – 24 Канал) силові структури в рази більша ніж була до того. Багато людей призивається з вулиць, з ними легше", – розповів Буданов.

Він також нагадав і про представників Російського добровольчого корпусу, які мають страшенні мережі всередині країни. Це неабияк допомагає українській розвідці в ураженні ворога.

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