Єдине, що не можна подати як перемогу: як втрата Криму вплине на долю Путіна

Російська пропаганда перетворює всі невдачі своїх військових на фронті у "перемоги". Втім втрата Кримського півострова — це те, що пояснити росіянам буде особливо складно. З цього приводу хвилюється і сам Путін.

Про це 24 Каналу розповів російський політтехнолог і публіцист Марат Гельман. За його словами, Путін не передбачував, що Україна зможе повернути Крим, а тому постійно наголошував на його символічному значенні для Росії.

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Найболючіший удар для Путіна

Російські пропагандисти вже тривалий час готують своє суспільство до майбутньої поразки. Так, останнім часом частіше почали говорити про переваги української армії, "локальний успіх" України під час контрнаступу і що загалом не можна недооцінювати ЗСУ.

Така риторика не дивує, зважаючи на, наприклад, останні події в Криму – там зараз постійні вибухи на нафтобазах і не лише. Схоже, й у росіян вже є чітке розуміння, що ЗСУ звільнятимуть півострів. Втрату Криму – це факт, який російським пропагандистам буде складно пояснити.

Це, мабуть, єдине, що не можна буде подати як перемогу. Путін сам винен. Він так багато говорив про символічне значення Криму, що тепер його втрата стане кінцем Путіна,

– наголосив Марат Гельман.

Він додав, що нічого так боляче не вдарить по російському диктатору як втрата Кримського півострова.

Марат Гельман про втрату Криму та роль російської пропаганди: дивіться відео

Боротьба за владу та розпад Росії

Натомість засновник ПВК "Вагнера" не лише не недооцінює спроможності українських військових, але й у своїх заявах дискредитує російських. Частиною його загального невдоволення є й створення в Росії нових ПВК, а не підсилення вагнерівців. Зокрема, він почав розповідати про ПВК "Поток", створеного під керівництвом Газпрому.

За його словами, такі приватні армії знадобляться російській еліті в майбутніх боях за владу.

Крім приватних є ще територіальні армії. Думаю, саме вони будуть першими учасниками конфліктів. Тобто коли умовна Башкирія захоче відокремились від Росії та захоче постановити це силою, то виявиться, що ті армії підпорядковуються башкирському керівництву,

– зазначив політтехнолог.

З тієї ж причини і лідер Чечні Рамзан Кадиров нещодавно заявив, що створює власну армію.

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