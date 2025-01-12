Війська КНДР штурмують великими групами, зазнаючи значних втрат внаслідок ударів дронами, – ISW

Війська КНДР розгортають великі штурмові групи для ведення бойових дій у Курські області. Роблять це, попри часті удари українських дронів, що сприяє високому рівню втрат серед північнокорейських солдатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW. До речі, на Курщині українські захисники взяли в полон двох бійців КНДР.

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Втрати КНДР у Курській області

У WP 11 січня повідомили що бійці КНДР, які воюють у Курській області атакують великими групами за підтримки артилерії та безпілотників. Зауважили, самі ж російські військові зазвичай пересуваються меншими групами.

Північнокорейські солдати ігнорують українські безпілотники та продовжують просуватися вперед, попри часті удари по особовому складу. За даними видання, російські війська прямують за бійцями КНДР, аби "стабілізувати здобутки".

Втім, український військовослужбовець, який воює в Курській області, зазначив, що проблеми зі зв'язком між російськими й північнокорейськими військами можуть сповільнювати зусилля окупантів щодо закріплення нових позицій.

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Український військовий заявив, що в грудні бійці КНДР розпочали штурм силами від 400 до 500 осіб. Під час нього північнокорейські війська переважали українські сили в 6 разів. Журналісти зазначають, що нестача боєприпасів змусила Сили оборони відступити після 8 годин бою.

Це свідчить про те, що північнокорейські сили значною мірою покладаються на кількість особового складу, що переважає, для просування вперед, попри погану тактику,

– зауважили аналітики ISW.

Українські захисники завдали значних втрат 810-й бригаді морської піхоти Чорноморського флоту Росії. Це, можливо, підштовхнуло вороже військове командування до розгортання сил КНДР у Курській області раніше, ніж планувалося, припустили в ISW.

Також аналітики зауважили, західні офіційні особи нещодавно відзначили, що північнокорейські війська зазнають великих втрат. Зокрема, зафіксовано принаймні один випадок, коли лише за тиждень наприкінці грудня в Курській області загинуло близько 1000 осіб.

До речі, 5 січня Володимир Зеленський заявив, що 3800 солдатів КНДР були вбиті або поранені на Курщині. Це майже третина північнокорейців, які прибули воювати на боці Росії. Лише за 3 і 4 січня КНДР втратили до батальйону піхоти під Махнівкою.

Здатність Північної Кореї засвоювати та інтегрувати уроки, отримані під час бойових дій разом з російськими військами, ймовірно, значно погіршиться, якщо російське військове командування використовуватиме північнокорейські війська в атаках з високим рівнем виснаження піхоти в таких же або більших масштабах, ніж це відбувається з більшістю російського особового складу,

– зазначили в ISW.

Також в Інституті вивчення війни додали, що нездатність або відмова північнокорейських військ навчитися ефективно протидіяти безпілотним літальним апаратам негативно вплине на ті уроки, які вони зможуть засвоїти з цієї війни.