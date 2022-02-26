Втрати наші теж є, – Зеленський знову звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до українців щодо ситуації на фронті. Глава держави заявив про втрати серед захисників України.

Глава держави сказав, що втрати ворога дуже серйозні. Йдеться про сотні та сотні солдатів армії-агресора.

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Володимир Зеленський про втрати

Президент наголосив, що українці героїчно чинять спротив російській агресії, але, на жаль, втрати є й у наших лавах. За його словами цю агресію неможливо виправдати, тож ворог вимушений придумувати все абсурдніші звинувачення задля того, щоб робити хоча б якісь заяви.

Впевнений, ці звинувачення вони необ'єктивні. У них ніхто не повірить. Не повірять українці. Не повірить світ. Не повірять громадяни Російської Федерації,

– додав український гарант.

Звернення президента Зеленського до українців: дивитися відео

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