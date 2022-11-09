Із 570 окупантів вижили лише 130, – росіянин розповів про найбільш смертоносну атаку ЗСУ

Росіянин Олексій Агафонов 1 листопада прибув до Луганської області у складі батальйону новобранців. Через кілька годин його підрозділу вручили лопати та наказали всю ніч копати окопи.

Траншеї рили по черзі, оскільки лопат на всіх не вистачало. Але копали недовго – вранці українська артилерія освітила небо, а на Агафонова та його підрозділ посипалися снаряди.

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Найбільш смертоносна атака

За словами окупанта, спочатку над ними пролетів український безпілотник, а після цього українська артилерія почала обстрілювати їх годинами, безперервно. Крім того, вже традиційно, командири підрозділу покинули позиції перед самим початком обстрілу.

Я бачив, як у мене на очах розрізають людей, більша частина нашого підрозділу зникла, знищена. Це було пекло,

– сказав окупант.

Агафонова призвали до служби 16 жовтня разом із 570 іншими військовозобов’язаними у Воронежі. Після того, як обстріли припинилися, Агафонов разом з дюжиною інших солдатів відступив із лісу біля луганської Макіївки до сусіднього контрольованого Росією міста Сватове.

У Сватовому окупант зі своєю групою намагались зв’язатися з іншими мобілізованими, які були з ними тієї ночі. За оцінками Агафонова, лише 130 призовників із 570 вижили під час української атаки. Багато з вцілілих втрачають розум і ніхто не хоче повертатися.

На війну в Україну відправляють непідготовлених "мобіків"

У росіян зростає гнів, оскільки з України повертається все більше трун з призовниками.

За словами ще одного окупанта, двотижневі військові навчання не підготують до війни. Він розповідає, що його підрозділ повністю викрили, сотні з них загинули.

Росіянин Микола Воронін, який вижив під час української атаки 2 листопада теж поділився враженнями від війни в Україні.

Було багато загиблих, вони валялися скрізь... У них відірвані руки, ноги,

– каже російський солдат.

За його словами, ті лопати, якими копали траншеї, використовувалися, щоб викопувати мертвих.

Що чекає на мобілізованих на війні в Україні

Російські окупанти жаліються рідним, що вони щодня зазнають величезних втрат на війні в Україні. Також загарбникам не вдається захопити населені пункти на Донбасі. Російський солдат розповів, що їхній підрозділ щодня втрачає 20 – 30 людей.

За словами окупантів, вони живуть в землянках у лісі. Крім того, військове командування підрозділу кинуло окупантів, забезпечивши 8 людей однією півторалітровою пляшкою води та двома сухпайками на добу. Вся їхня техніка підривається на мінах, які розставили самі ж окупанти.

На те, що ЗСУ значно краще укомплектовані, жалівся не лише цей росіянин. Також окупанти бідкаються, що армія України переважає й за якістю артилерії. Так, після чергового вогню захисників України виживає 1 загарбник з 20.

У ЗСУ показали моторошні наслідки чергової спроби прориву російських окупантів. Невдалий прорив окупантів закінчився великою кількістю загиблих російських військових.

Зауважте – карта бойових дій на Донбасі: дивіться відео