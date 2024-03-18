Майже 1500 бійців: Свобода Росії назвала втрати армії Путіна під час операції, ГУР підтвердило

Російські добровольці вже сьомий день проводять операцію на території Росії. З 12 березня вони ліквідували вже майже 1500 російських солдатів вбитими, пораненими та полоненими.

На території Курської та Бєлгородської області росіяни втратили сотні одиниць техніки. Перед цим російські добровольці пояснили, що "визволили" селище Горьківський на Бєлгородщині, пише 24 Канал.

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Які втрати путінської армії на Бєлгородщині та Курщині

За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Білгородської та Курської областей проти путінських військ, наш противник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці. Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій,

– пояснили добровольці.

За їхніми даними, станом на ранок 18 березня втрати путінської армії у Білгородській та Курській областях склали:

613 військовослужбовців – загиблими;

829 – пораненими;

27 – полонених.

Окрім того, російські добровольці знищили:

7 танків (з них 3 – Т-72, один – Т-72БЗ),

20 бойових машин піхоти, включно з БМП-2, БМП-3,

6 гаубиць Д-30,

4 бронетранспортери,

4 міномети,

2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра",

дві дивізійні самохідні гаубиці калібру 155 міліметрів "Мста-С",

2 безпілотники ZALA,

1 реактивна система залпового вогню калібру 122 міліметрів "Град",

1 ЗПГ,

1 комплекс "Муром",

1 станцію радіоелектронної боротьби,

2 одиниці броньованих автомобілів,

2 одиниці інженерної техніки (екскаватори),

57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої).

Ба більше, російські добровольці також вивели з ладу частину техніки росіян. Зокрема:

1 російську модернізацію основного бойового танка Т-80БВ сімейства танків Т-80 – Т-80ПВМ,

1 танк Т-72,

1 бойову машину піхоти,

1 реактивну систему залпового вогню калібру 122 міліметрів БМ 21 "Град",

2 багатоцільових тягачів легких броньованих,

1 радянську причіпну гаубицю "Мста-Б" калібру 152 міліметри,

1 російську реактивну систему залпового вогню з термобаричними боєголовками, встановлену ​​на 3-вісному шасі вантажівки ТОС-2,

1 реактивну систему залпового вогню калібру 122 міліметри БМ-21 "Град",

1 самохідну артилерійську установку калібру 122 міліметри 2С1 "Гвоздика",

1 станцію радіоелектронної боротьби,

1 броньований автомобіль,

20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої).

Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станція стільникового зв'язку, міст населеного пункту Горьківський й тому подібне,

– заявили військові.

Бійці додали, що найбільшої шкоди зазнала репутація Путіна як фігури, яка буцімто може зберігати під контролем ситуацію в Росії. Бійці також розповіли, що саме російський диктатор привів війну в Росію. Саме кремлівська артилерія стирає з лиця землю одне російське село за іншим.

До речі, напередодні російські добровольці повідомили, що путінська авіація знищила село Козинка Бєлгородської області. Перед цим режим Путіна, за словами бійців, фактично зірвав евакуацію місцевого населення на Курщині та Бєлгородщині, проте росіяни самі покидають прикордонні населені пункти.

Напередодні очільник української розвідки Кирило Буданов виступив перед російськими добровольцями та заявив, що це тільки початок. Він пояснив, що бійці діють в кооперації з Україною, проте автономно.

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ГУР підтвердило втрати російської армії на Курщині та Бєлгородщині

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону, що рейд російських добровольців показав, що Владімір Путін не здатен навіть у важливий для себе період контролювати ситуацію.

Легіон "Свобода Росії" і РДК щойно оголосили про втрати ворога за цей період. Ми можемо їх підтвердити, це дуже серйозні цифри – понад 600 загиблих окупантів, понад 800 поранених, 20 бронемашин, 7 танків,

– розповів Юсов.

Він додав, що це серйозні втрати на ділянці, яка давно оголошена ворогом закритою, захищеною.