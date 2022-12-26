За добу "мінуснули" ще пів тисячі окупантів: втрати ворога станом на 26 грудня

Російська армія зазнає колосальних втрат у війні проти України. ЗСУ нищать ворога відтісняючи противника усе далі, аби звільнити кожен метр української землі. За вчора російська армія втратила 550 солдат.

Загальні бойові втрати Росії станом на 26 грудня складають 102 600 військових. Противник також шаленими темпами втрачає й техніку. Зауважимо, що дані неостаточні через високу інтенсивність боїв.

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До речі, найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Втрати у техніці

танків – 3016 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 6017 (+7) одиниць,

артилерійських систем – 1996 (+5) одиниць,

РСЗВ – 418 (+0) одиниць,

засоби ППО – 212 (+0) одиниць,

літаків – 283 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 267 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1),

крилаті ракети – 653 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12) одиниць,

спеціальна техніка – 178 (+0).

Втрати окупантів на 26 грудня / Інфографіка Генштабу

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