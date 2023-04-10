ЗСУ "мінуснули" ще 670 окупантів: шалені втрати ворога станом на 10 квітня

Збройні Сили України потужно нищать російських загарбників. Лише за минулу добу вони ліквідували 670 ворожих солдатів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення "друга армія світу" втратила 178 820 бійців. Однак достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення бойових дій неможливо.

До теми Мінус 14 ворожих БпЛА та 13 артилерійських систем: потужні втрати ворога станом на 9 квітня

Втрати росіян у техніці

танків – 3637 (+1),

бойових броньованих машин – 7028 (+4),

артилерійських систем – 2750 (+10),

РСЗВ – 534 (+1),

засобів ППО – 282 (+0),

літаків – 307 (+0),

гелікоптерів – 292 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11),

крилатих ракет – 911 (+0),

кораблів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5),

спеціальної техніки – 311 (+2).



Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ

Як ЗСУ потужно нищать окупантів

Напередодні Іван Федоров повідомляв, що за два тижні наші військові знищили 15 розташувань окупантів на Запоріжжі. З них 7 безпосередньо у Мелітополі. Інші розташування було знищено у Федорівці, Веселому, поблизу Токмака, Верхнього Токмака, Мирного та Молочанська.

Нещодавно наші бійці знищили рідкісну ворожу РЛС "Реп'яшок". Це сучасна російська радіолокаційна станція виявлення безпілотників.

А на Півдні ракетно-артилерійські підрозділи знищили спостережний пост окупантів на лівому березі та польовий пункт боєпостачання на островах. Внаслідок вогневих ударів наші воїни ліквідували 12 загарбників.

Станом на 10 квітня наша авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 6 ворожих БпЛА: 3 – типу "Ланцет", 2 – "Зала" та 1 – "Суперкам". А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.