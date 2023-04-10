ЗСУ "мінуснули" ще 670 окупантів: шалені втрати ворога станом на 10 квітня
10 квітня 2023, 08:15Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Збройні Сили України потужно нищать російських загарбників. Лише за минулу добу вони ліквідували 670 ворожих солдатів.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення "друга армія світу" втратила 178 820 бійців. Однак достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення бойових дій неможливо.
До теми Мінус 14 ворожих БпЛА та 13 артилерійських систем: потужні втрати ворога станом на 9 квітня
Втрати росіян у техніці
- танків – 3637 (+1),
- бойових броньованих машин – 7028 (+4),
- артилерійських систем – 2750 (+10),
- РСЗВ – 534 (+1),
- засобів ППО – 282 (+0),
- літаків – 307 (+0),
- гелікоптерів – 292 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11),
- крилатих ракет – 911 (+0),
- кораблів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5),
- спеціальної техніки – 311 (+2).
Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ
Як ЗСУ потужно нищать окупантів
- Напередодні Іван Федоров повідомляв, що за два тижні наші військові знищили 15 розташувань окупантів на Запоріжжі. З них 7 безпосередньо у Мелітополі. Інші розташування було знищено у Федорівці, Веселому, поблизу Токмака, Верхнього Токмака, Мирного та Молочанська.
- Нещодавно наші бійці знищили рідкісну ворожу РЛС "Реп'яшок". Це сучасна російська радіолокаційна станція виявлення безпілотників.
- А на Півдні ракетно-артилерійські підрозділи знищили спостережний пост окупантів на лівому березі та польовий пункт боєпостачання на островах. Внаслідок вогневих ударів наші воїни ліквідували 12 загарбників.