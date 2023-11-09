Понад 1000 окупантів, артилерія та ППО: втрати ворога на 9 листопада
9 листопада 2023, 07:42Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
За понад 600 днів війни російська армія так і не зрозуміла, що шансів вийти з України живими у них мінімальні, окупанти продовжують вести збройну агресію, а відтак – зазнавати втрат. Так, упродовж останньої доби ЗСУ знищили ще 1080 російських вояк.
Від початку повномасштабної війни "друга армія світу" позбулась 308 720 військових. У Генштабі зазначили, що втрати ворога орієнтовні, адже через високу інтенсивність дій вести точну статистику складно.
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Втрати росіян в Україні
Станом на 9 листопада ЗСУ завдали російській армії значних втрат, зокрема:
- танків – 5316 (+15);
- бойових броньованих машин – 10014 (+18);
- артилерійських систем – 7475 (+36);
- РСЗВ – 875 (+3);
- засоби ППО – 577 (+5);
- літаків – 322 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5593 (+26)4
- крилаті ракети – 1557 (+1);
- кораблі /катери – 20 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9853 (+39);
- спеціальна техніка – 1059 (+5).
Втрати ворога станом на 9 листопада 2023 року
Останні новини про втрати ворога
- У лікарні помер 44-річний начальник штабу 810-ї окремої ордена Жукова бригади морської піхоти ворогів Ян Суханов. Він зазнав важких поранень ще у травні 2022 року внаслідок атаки наших захисників.
- Володимир Зеленський розповів, що втрати ворога у війні у 5 разів більші, ніж українські. За словами президента, російські солдати повинні залишити Україну. Це реальний спосіб зупинити війну.
- Військові Нацгвардійці потужно вдарили по пункту окупантів. У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що пункт знищили бійці бригади "Червона калина".