Щодня 100 вбитих окупантів лише біля Бахмута: у ЗСУ пояснили шалені втрати ворога
ПВК "Вагнера" відходить з Бахмута через колосальні втрати живої сили. Аби врятувати хоч кістяк з кількох тисяч бійців Євген Пригожин був змушений прийняти таке рішення. Втім ЗСУ як знищували 100 окупантів щодня, так і знищують досі.
Заміна вагнерівців регулярними військами Росії не надто сприяє зменшенню статистики втрат. Навпаки – вона лише зростає. Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
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З чим пов'язана шалена кількість втрат росіян
За останні місяці на Бахмутському напрямку стабільно ліквідують приблизно 100 окупантів щоденно. Мовиться лише про летальні втрати, з пораненими цифра збільшиться вдвічі.
Це через те, що "Вагнер" використовував дуже екстенсивну антинаукову практику – закидання особовим складом. Велика кількість втрат в російської армії спричинена ненавченістю, незлагодженістю. Підрозділи воюють не за новітніми правилами,
– пояснив Сергій Череватий.
Зокрема, окупанти ведуть найскладніший вид бою – атакувальний. Він є найвитратнішим та потребує найбільшої концентрації зусиль. Власне, в таких боях завжди будуть найбільші втрати, але якщо їх виконувати будь-як, вони зростуть відповідно.
- Втрати 1:3 є нормальними, якщо противник добре підготовлений.
- 1:5, якщо противник менш підготовлений.
Натомість у ПВК "Вагнера" статистика втрат 1:7 – 1:8. Вони були не дуже добре підготовленими, до того ж мали "нестандартну" тактику бою. У регулярної армії справи ще гірше. Їхні втрати є більшими.
"Вони ведуть примітивну війну. У них ще є потужні засоби ураження, хоч радянського типу. А ми у всьому іншому намагаємось наслідувати західні практики", – наголосив речник Східного угруповання військ.
Українське командування багато чого змінило у плануванні, підготовці та застосуванні військ відповідно до набутого досвіду. Росія значною мірою – ні.
Сергій Череватий пояснив колосальні втрати ворога: дивитись відео
Ситуація на Бахмутському напрямку
Окупанти продовжують проводити ротаційні заходи під щільним прикриттям авіації та артилерії. За добу 3 червня вони 426 разів вражали українські позиції ствольною та реактивною артилерією. Здійснили 3 авіанальоти.
Збройні Сили України ліквідували 96 росіян, 131 окупант зазнав поранень.
Крім того, ЗСУ знищили:
- 2 танки;
- БМП;
- 3 гармати;
- ЗРК "Стріла-10";
- 5 БпЛА;
- 2 польових складів з боєприпасами:
- 2 командно-спостережних пункти.
Втрати росіян біля Бахмута: що відомо
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що за більш як пів року окупаційна армія у Бахмуті втратила щонайменше 23 тисячі військових. Це була відповідь Данілова на запитання, чому Україна так довго боронила Бахмут. Зауважимо, що втрати серед українських захисників менші приблизно у 7,5 раза.
- В середині травня у Міністерстві оборони заявили, що сумарна кількість військових, яких Росія втратила на Бахмутському напрямку сягає 70 тисяч. Мовиться про поранених та вбитих. Олексій Резніков додав, що така статистика лише за "консервативними прогнозами".
- До слова, у Білому домі прогноз, мабуть, менш консервативний. 1 травня Джон Кірбі, покликаючись на дані розвідки, розповів, що Росія втратила 100 тисяч військових у Бахмуті лише з грудня. Половина з цих військових – бійці "Вагнера". Додамо, що президент США Джо Байден озвучував такі ж втрати.