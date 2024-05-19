У Вовчанську прикордонники знищили ворожий пункт пілотування БпЛА: пекельне відео

Українські прикордонники знищили пункт пілотування БпЛА ворога. Наші бійці оприлюднили потужне відео.

Противник щодуху намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська. Однак там наші бійці дають гідну відсіч ворогу.

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Ворог зазнає втрат на Харківському напрямку

У Харківській області противник уже відчуває спротив українських бійців. Так, у Вовчанську українські прикордонники завдали потужного удару по пункту пілотування БпЛА російських загарбників.

Після вирахування місцезнаходження ворожого пункту пілотування безпілотниками прикордонники за координатами "відправили" FPV-дрон. А той, своєю чергою, не підвів,

– йдеться у повідомленні ДПСУ.

Прикордонники також оприлюднили потужні кадри моменту знищення пункту пілотування.

Знищення ворожого пункту: дивіться відео

Зауважимо також, що тільки за останню добу вороги втратили 1210 одиниць особового складу. загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога у живій силі сягають 492 290 солдатів. Проте вони можуть бути більшими, адже порахувати їх через інтенсивні бої важко.

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