У Вовчанську прикордонники знищили ворожий пункт пілотування БпЛА: пекельне відео
Джерело:Держприкордонслужба
Українські прикордонники знищили пункт пілотування БпЛА ворога. Наші бійці оприлюднили потужне відео.
Противник щодуху намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська. Однак там наші бійці дають гідну відсіч ворогу.
Дивіться також Ситуація динамічна, противник намагається потіснити ЗСУ, – Генштаб про бої на Харківщині
Ворог зазнає втрат на Харківському напрямку
У Харківській області противник уже відчуває спротив українських бійців. Так, у Вовчанську українські прикордонники завдали потужного удару по пункту пілотування БпЛА російських загарбників.
Після вирахування місцезнаходження ворожого пункту пілотування безпілотниками прикордонники за координатами "відправили" FPV-дрон. А той, своєю чергою, не підвів,
– йдеться у повідомленні ДПСУ.
Прикордонники також оприлюднили потужні кадри моменту знищення пункту пілотування.
Знищення ворожого пункту: дивіться відео
Зауважимо також, що тільки за останню добу вороги втратили 1210 одиниць особового складу. загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога у живій силі сягають 492 290 солдатів. Проте вони можуть бути більшими, адже порахувати їх через інтенсивні бої важко.
Поточна ситуація на Харківському напрямку: що відомо
- За даними Генштабу, на Харківському напрямку активність окупантів дещо сповільнилася. Станом на 16:00 там відбулося вісім бойових зіткнень. Загарбники не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців.
- Водночас як повідомили у Генштабі, українські воїни достатньо впевнено утримують свої позиції, завдають російським військам відчутних втрат та здійснюють власні контратакуючі дії.
- Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що ситуація на Харківщині складна, але контрольована. ЗСУ тримають позиції та відбивають атаки, однак потребують більше зброї. За його словами, озброєння надходить з запізненням, і цим користується ворог.
- Командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко. повідомив, що Сили оборони на Харківщині частково повернули позиції, захоплені ворогом. На деяких відтинках ворога вибито з його позицій.
- Михайло Подоляк розповів, що Росія зараз не штурмуватиме Харків, оскільки росіяни виділили всього 15 тисяч військових для наступу на цьому напрямку. Проте ідея Кремля полягає в іншому – окупанти хочуть розширити лінію фронту.