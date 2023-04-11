Гірше лише тачанки та коні з бурятами: військовий оглядач висміяв ситуацію з танками в Росії
Поки Україна продовжує отримувати сучасне озброєння та бронетехніку, окупанти розконсервовують свої старі запаси. Адже з початку війни Росія втратила понад 10 тисяч одиниць бронетехніки.
Водночас країна-агресорка не зможе відновити свої запаси навіть у довгостроковій перспективі. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Не зможе відновити потенціал
Він зауважив, що 90% техніки, яку втратили росіяни – це те, що в них залишилось після розпаду Радянського Союзу – те, що вони отримали у спадок.
Росія експлуатувала стару радянську техніку, модернізувала, покращувала її характеристики. Але вона не займалась масштабним серійним виробництвом бронетехніки,
– наголосив Коваленко.
Навіть через 10 – 15 років країна-агресорка не зможе відновити цей потенціал.
"Росія перебуває в стадії повної демілітаризації. І це їй досить вдало вдається здійснити", – підкреслив військово-політичний оглядач.
Чи зможе Росія відновити свій потенціал броньованої техніки: дивіться відео
Має велику кількість казна-що
Між тим в окупантів залишаються в певній кількості старі танки Т-62 та Т-54, які вони теоретично могли б модернізувати. Але це їм не допоможе.
Ми можемо взяти навіть тачанку, встановити на неї динамічний захист і вона буде їздити та стріляти. Але це не буде повноцінна бойова одиниця, така як танк,
– впевнений співрозмовник.
Коваленко припустив, що через деякий час можна буде взяти коней у бурятів, накинути на них динамічний захист та встановити протикумулятивну решітку.
"Але хіба це буде повноцінна легкоброньована бойова одиниця? Ні, хоча вона також буде їздити, а людина, сидячи цьому коні, може стріляти з гвинтівки Мосіна. "Їздить та стріляє" та поняття "ефективність" – не корелюються у цьому випадку", – додав він.
Водночас Росія має великі запаси старої радянської техніки – ще з часів Другої світової війни.
Але якщо говорити про сучасну війну, то Україна отримує M2 Bradley, Stryker, Leopard 2, Abrams, Challenger та іншу високотехнічну та високотехнологічну зброю. А Росія нагадує фентезійний Мордор, яка має велику кількість казна-що. І все це відправляється на війну проти України,
– зазначив військово-політичний оглядач.
Олександр Коваленка нагадав, чим все закінчилось для Мордору (Мордор було знищено – 24 Канал), і зауважив, що так само закінчиться війна для Росії.
Вартість втраченої російської техніки / Інфографіка 24 Каналу
Військова допомога Україні від союзників
- Данія передасть ЗСУ військову техніку – зокрема танки Leopard та гаубиці Caesar. Тим часом українські артилеристи проходять навчання, щоб опанувати Caesar. Ці системи прибудуть в Україну за місяць, а Leopard варто очікувати влітку.
- Раніше Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Проте згодом збільшила кількість одиниць техніки, яку надасть ЗСУ. Так замість трьох бронемашин Dachs ми отримаємо чотири. Також пакет було доповнено: 8 вантажівками Zetros (загалом 60), 8 мобільними антенними системами (загалом 42), 6 дронами для розвідувальних задач (загалом 32), 23 520 боєприпасами калібру 40 міліметрів (загалом 83 520).