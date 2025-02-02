Ворог стягує сюди сили: DeepState показав удари по окупантах у Великій Новосілці
- Велика Новосілка перебуває під контролем росіян з кінця січня, але українські Сили оборони активно протидіють закріпленнь ворога у населеному пункті.
- Росіяни накопичують сили у Великій Новосілці, але підпадають під удари української аеророзвідки, FPV-дронів та артилерії.
- Deep State продемонстрував відео, яке показує ураження сил противника та велику кількість техніки навколо Великої Новосілки.
Наприкінці січня контроль над Великої Новосілкою перейшов до росіян. Втім, Сили оборони не дають окупантам спокійно закріпитися у населеному пункті.
Так, у 110-тій окремій механізованій бригаді заявили, що у Великій Новосілці противник потрапив у вогневий мішок. По ньому потужно працюють українська аеророзвідка, FPV-дрони та артилерія, передає 24 Канал із посиланням на Deep State.
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Росіяни стягують сили у Велику Новосілку під вогнем Сил оборони
Військові розповіли, що хоронять ворога живцем у підвалах, в яких він зсів. Окупанти не можуть просуватися далі і змушені підсилювати свої підрозділи.
Тим часом аналітики Deep State вказали, що після окупації Великої Новосілки росіяни здійснюють накопичення в населеному пункті та закріплюються в ньому.
Ресурс продемонстрував відео ураження сил противника по всьому селищу.
Удари по росіянах у Великій Новосілці: дивіться відео
На окремих кадрах можна побачити велику кількість техніки навколо Великої Новосілки. "Це демонструє ресурси ворога, які він залучив для просування в даному районі і власну необхідність взяття селища", – підсумували експерти.
Нагадаємо, що 27 січня ОСУВ "Хортиця" повідомило, що Сили оборони України вийшли з південної частини Великої Новосілки, щоб уникнути оточення, але утримують деякі позиції на околицях. Станом на 29 січня Deep State заявив про окупацію Великої Новосілки.