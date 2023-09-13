Біля Бахмута воїни ССО знищили ворожий пункт управління БпЛА: потужне відео

Російські загарбники продовжують зазнавати колосальних втрат на фронті. Так, наші воїни потужно знищили ворожий пункт управління БпЛА.

Знищення ворожого пункту сталося на Бахмутському напрямку. У мережі оприлюднили відповідні кадри.

Зверніть увагу Відкидаємо та просуваємось уперед: ЗСУ активно нищать окупантів на Бахмутському напрямку

Знищено ворожий пункт управління БпЛА

Як стало відомо, воїнами 3 полку ССО було знищено російський пункт управління БПЛА. З цього базового табору велися коригування та загальна координація діями розрахунків БПЛА "ZALA" та "Ланцет".

Під час ведення аеророзвідки на Бахмутському напрямку операторами ССО виявлено об'єкт противника, здійснено спостереження та ідентифікацію цілей,

– зазначили захисники.

Внаслідок влучної роботи артилерії Сил оборони ціль успішно було уражено.

Знищення російського пункту на Бахмутському напрямку: дивіться відео

Актуальні втрати окупантів на фронті

Станом на 13 вересня за минулу добу ЗСУ ліквідували ще щонайменше 590 російських військових. А від 24 лютого 2022 року Росія втратила на війні в Україні 270 350 своїх солдатів. Втрати у техніці: