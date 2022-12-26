150 бійців лише за добу: Гайдай розповів про значні втрати росіян на Луганщині

Східний напрямок є найбільш гарячим на всій лінії фронту, однак ЗСУ не втомлюються відправляти окупантів з регіону на концерти до Кобзона. В Луганській ОВА розповіли про ситуацію на лінії зіткнення та втрати у "другій армії світу".

Ситуація на ділянці Сватове – Кремінна у Луганській області залишається важкою. Однак, як повідомляє очільник ОВА Сергій Гайдай, тактична перевага в регіоні на боці Збройних Сил – власне, українська армія "зробила" мертвими та пораненими близько 150 ворожих бійців лише за 24 грудня.

Читайте також Окупанти призначили нового командувача західного воєнного округу: що про нього відомо

Лікарні на Луганщині переповненні окупантами

За словами Гайдая, Сили оборони атакували ворога в районі села Половинкиного, що у Старобільському районі. Водночас глава області сказав, що цивільні лікарні на тимчасово окупованих територіях забиті пораненими ворогами.

Так, у Біловодську проходять лікування до 300 поранених представників ПВК "Вагнер". Крім того, в Первомайську, на території так званого "військового шпиталю", що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут,

– написав Гайдай.

Очевидно, що українська армія не буде давати ні дня спокою російським загарбникам та зменшувати чисельність особового складу, техніки ворога, попри будь-які чинники. Власне, росіяни даремно сподіваються на "зимову паузу" на фронті – її не буде, за словами речників ЗСУ, за жодних обставин.

Путін хоче "перемоги", але зазнає шалених втрат у своїй армії

Уже декілька місяців активні бойові дії тривають в районі Бахмута, що на Донеччині. Кремлівське командування використовує своїх військових як "гарматне м'ясо" і у великій кількості кидає їх на неминучу загибель на Схід України, сподіваючись що так вдасться досягнути успіху. Військовий експерт Петро Черник переконаний, що окупанти так вчепились за Бахмут тому, що він для них відіграє символічну роль.

Власне, Путіну потрібна хоч якась перемога після поразок на Херсонщині. Зауважмо, що загальні бойові втрати Росії станом на 26 грудня становлять 102 600 військових. Очевидно, що не одна тисяча з цих "хороших росіян" була ліквідована на Бахмутському напрямку.