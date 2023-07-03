У Мелітополі окупанти спалюють тіла своїх бійців у дитячому санаторії – сморід жахливий
У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти розташували мобільні крематорії на території дитячого санаторію. Тепер там жахливий сморід.
Сморід відчувають мешканці декількох районів міста. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Окупанти розташували мобільні крематорії у Мелітополі
За словами Федорова, щоб приховати власні втрати, окупанти розширюють мережу мобільних крематоріїв. Один цілодобово димить у бердянському порту, а інший - на території колишнього дитячого санаторію Мелітополя.
Мер зазначив, що там ворог давно влаштував військовий шпиталь, проте дешевше палити, ніж лікувати. Кілька районів Мелітополя потерпають від смороду згорілої так званої "другої армії світу".
Сморід відчувають мешканці декількох районів міста, тому що вони його використовують майже цілодобово. Ворог продовжує активно приховувати свої втрати,
– наголосив Федоров.
Що відбувається у Мелітополі: останні новини
- Російських окупантів у Мелітополі вже більше, ніж місцевих мешканців. Мер міста Іван Федоров розповів, що вони знають, про яку орієнтовну кількість окупантів та місцевих мешканців мовиться.
- У Мелітополі місцеві страждають від рук окупантів. Так, уже понад 1000 людей вкрали вороги в місті, росіяни паспортизують місцевих.
- Федоров розповів, що окупанти в Мелітополі, які не є військовими, відповідають за декілька напрямків. Основний – погашення спротиву на тимчасово окупованих територіях, адже щодня в окупантів щось вибухає. А це результат дуже складної та небезпечної роботи спротиву, спецслужб та ЗСУ.
- 28 червня росіяни заарештували одного з мелітопольців у густонаселеному районі. Його загарбники забрали в полон. Федоров зазначив, що вороги тягли його вулицею. Під час цього мешканець міста на всю вулицю кричав "Слава Україні!"
- За словами мера, терор з боку окупантів дійсно посилюється. Ворог намагається подавити спротив. Однак слід розуміти, що впродовж майже півтора року цього намагаються досягнути вороги, і що їм це ніяк не вдається.