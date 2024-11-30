Новий "глядач" на концерті Кобзона: ЗСУ ліквідували російського полковника Лебедєва

Українські захисники продовжують успішно "відмінусовувати" загарбників. Часто серед них трапляються й високопоставлені росіяни.

Наразі кількість вбитих і поранених на війні в Україні окупантів перевалила за 740 тисяч. Стало відомо, що квиток на концерт Кобзона придбав черговий російський полковник , передає 24 Канал.

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Мінус ворожий офіцер

Пропагандисти у жалобі. Російські пабліки повідомляють про те, що на Донечинні загинув заступник комбрига 9-ї ОМБр 51-ї армії збройних сил Росії полковник Олександр Лебедєв.

Зазначається, що офіцера ліквідували 26 листопада.

Звістка про загибель Лебедєва / Скриншот

Свого часу окупант викладав "вогневу підготовку" у Ростовському філіалі Всеросійського державного університету юстиції. Там теж плачуть за полковником.

Студенти згадують "теплі "моменти із ліквідованим полковником / Скриншот

Нагадаємо, що раніше Єгор Капінський, відомий як адміністратор Z-каналу "Архангел спецназу", загинув у стрілецькому бою на Донецькому напрямку.

До слова, ЗМІ встановили імена 80 тисяч загиблих російських військових із початку повномасштабного вторгнення в Україну.