Прикордонники розгромили ворожу бронегрупу, яка пішла на штурм біля Курдюмівки
На Краматорську напрямку точаться запеклі бої. Ворожі солдати намагаються прориватися вперед, штурмуючи українські позиції. Одна із таких спроб атакувати завершилася для противника цілковитим розгромом.
З 24 лютого 2022 року Росія втратила майже 10 тисяч танків і 20 тисяч бронемашин. Прикордонники з підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" збільшили ці цифри під час відбиття штурму загарбників, передає 24 Канал із посиланням на ДПСУ.
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Окупанти провалили штурм у районі Курдюмівки
Росіяни кинулися в атаку в районі села Курдюмівка на Донеччині. Втім, українські захисники зупинили ворога, знищивши 3 танки, зокрема 2 одиниці Т-72 один з яких підірвався на заздалегідь встановленому дистанційному мінуванню. Ще 4 одиниці бойових машин піхоти знищено завдяки успішній роботі операторів важких бомберів Vampire та FPV-дронів.
Відбиття штурму біля Курдюмівки: дивіться відео
Де розташована Курдюмівка: дивіться на карті
Нагадаємо, що за словами головкома Сирського, Росія лише за 2024 рік втратила 421 тисячу солдатів.