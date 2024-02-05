Втратили більше, ніж за 10 років в Афганістані: чому росіяни вчепилися в Авдіївку

Росіяни майже чотири місяці ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївку, намагаючись оточити місто з півдня та півночі. На штурм невеликого міста, яке розташоване за 13 кілометрів від Донецька, Кремль кинув понад 40 тисяч військових.

Однак успіх на Авдіївському напрямку, попри шалені втрати, має важливе значення для російської пропаганди. Про це 24 Каналу сказав ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що захоплення міста має насамперед політичне підґрунтя.

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Для пафосної картинки

Окупанти розповідали, що нібито з Авдіївки українські військові обстріляли базар у Донецьку. Тому російські загарбники вигадали ще одну мету захоплення міста, мовляв, щоби не дати можливість ЗСУ обстрілювати сусідні міста – "дамбіть Бамбас".

Росіяни 21 січня здійснили черговий терористичний акт – завдали удару по місцевому ринку у Кіровському районі Донецька. Трагедію вже назвали наймасштабнішою від початку окупації.

Майор запасу ЗСУ нагадав, що спершу росіяни хотіли захопити Авдіївку до пресконференції Владіміра Путіна 14 грудня, потім до 1 січня, а зараз до початку березня, адже 15 – 17 березня у Росії відбуватимуться перевибори Путіна.

Захоплення Авдіївки – це буде тактичний успіх росіян, але не стратегічний. Адже суттєво на всій лінії фронту від Куп'янська до Вугледару ситуація не зміниться,

– мовив Гетьман.

За його словами, задля досягнення незначного тактичного успіху Кремль кинув більше живої сили, ніж Радянський Союз втратив під час війни в Афганістані.

За 10 роки війни СРСР втратив 14,5 тисяч людей, а під Авдіївкою з 10 жовтня 2023 року по сьогодні росіяни втратили вже більше людей, ніж за всі 10 років війни в Афганістані. Тому назвати це військовим рішенням вкрай важко, адже у цьому місті немає чогось надважливого, щоб захоплювати його такою ціною.

"Ніякі можливості там не відкривається. Це буде як з Бахмутом. Вони там і стануть, але будуть дуже пафосно розповідати по своїм пропагандистським каналам. Це і є основна причина, чому окупанти це роблять", – додав ветеран російсько-української війни.

Що відомо про втрати ворога під Авдіївкою

Аналітик групи Oryx Naalsio 22 січня повідомив, що підтверджені втрати російських військ під Авдіївкою в більш ніж у 10 разів переважають втрати Сил оборони України. Аналітик назвав співвідношення втрат "божевільним".

Водночас розвідка Британії повідомила, що з того часу, як Росія почала відновлення наступальних операцій у жовтні, вона втратила 365 основних бойових танків і близько 700 бронемашин.

За словами військових, окупанти вже адаптувалися під Авдіївкою і часто переміщаються невеликими групами на свої передові позиції. Так вони намагаються зібрати достатньо солдатів, щоб штурмувати українські траншеї.

За оцінками американської розвідки, всього за два місяці операцій із захоплення Авдіївки було вбито та поранено понад 13 000 російських солдатів. Це близько 3 000 жертв на кожну квадратну милю територіальних завоювань.