Ще 650 окупантів та майже 70 одиниць військової техніки: втрати ворога станом на 18 червня
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Збройні Сили України потужно дають відсіч російським окупантам та завдають їм великих втрат. Так, лише за минулу добу статистику втрат країни-агресорки поповнили ще 650 окупантів.
Від початку повномасштабної війни російська армія вже втратила 219 820 осіб. До того ж наші воїни знищили близько 29 тисяч одиниць різної ворожої техніки.
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Втрати окупантів у війні проти України
- Особового складу – 219 820 (+650),
- танків – 3984 (+7),
- бойових броньованих машин – 7729 (+23),
- артилерійських систем – 3847 (+13),
- РСЗВ – 610 (+1),
- засобів ППО – 364 (+0),
- літаків – 314 (+0),
- гелікоптерів – 304 (+2),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),
- крилатих ракет – 1211 (+0),
- кораблів / катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14),
- спеціальної техніки – 522 (+2).
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Українські захисники знищили ще два "Алігатори" та 12 дронів
Вранці 18 червня у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що за минулу добу і початок поточної наші воїни знищили два російські ударні вертольоти Ка-52. Окрім того, збили 4 іранські дрони-камікадзе "Shahed-136/131", один "Ланцет". Також знищили 7 ворожих розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" та "Supercam".