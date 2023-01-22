Навпаки йдуть у раж, – ексспівробітник СБУ певен, що жодні втрати не зупинять росіян

Втрати росіян у війні з Україною вражають своїми масштабами, але вони не збираються зупинятись на досягнутому й хочуть, щоб загинуло якомога більше російського населення. Українці очікували певного порогу, після якого росіяни можуть припинити війну через великі втрати, але, схоже, цього порогу не існує.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, російська влада, ймовірно, різними способами придушує невдоволення.

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Скільки вже втратила Росія

За даними Генштабу, втрати росіян у війні складають вже понад 120 тисяч осіб і це тільки вбитими. Цей показник перевершив втрати США у В'єтнамській війні та втрати СРСР у війні в Афганістані.

Іван Ступак зазначив, що у Генштабі підраховують усіх вбитих, які воювали на стороні Росії, а росіяни можуть не враховувати у своїх втратах зеків, так звану "народну міліцію ЛНР" та інші структури.

"Я теж приходжу до того, що, мабуть, немає такої цифри, яка буде для них порогом і вони скажуть, що щось йде не за планом і треба щось змінювати", – сказав Ступак.

"Солдатські матері" не допомагають

За словами ексспівробітника СБУ, російська організація "Солдатські матері" провела масштабну роботу під час війни у Чечні, щоб зупинити війну, але зараз вона перетворилась на кишенькову організацію, "матері" якої п'ють чай з Владіміром Путіним. Натомість тих матерів, які незгодні з війною називають агентами США та зрадниками.

Іван Ступак розповідає про поріг втрат для росіян: дивіться відео

Ступака вразив момент у Макіївці, коли одномоментно було вбито сотні окупантів з одного регіону. Тоді "конвеєром" почали ховати вбитих росіян і в російських пабліках почали з'являтись повідомлення про обурення від ситуації, що склалась.

Одномоментно багато людей і їх всі ховають. Сьогодні, завтра, післязавтра. Витягли з-під завалів, в пакет замотали, вивезли, заховали. Для цього регіону це був траур і я побачив, що це дійсно може бути тією точкою, яка вводить систему в турбулентність, але російській владі якось вдалось це загасити або погрозами, або грошима,

– зазначив Ступак.

Він також розповів, що був впевнений, що мають бути якісь числа, які зупинили б росіян і вони вирішили б зупинити війну.

"Але вони навпаки йдуть в раш, ах так, то все, до кінця йдемо", – сказав Ступак.

Що відомо про втрати росіян