Приголомшлива цифра: Сирський розкрив втрати Росії за перше півріччя 2025 року

За понад три роки повномасштабного вторгнення в Україну Росія зазнала колосальних втрат. Ворог продовжує платити високу ціну за свою агресію.

Вже зараз кількість ліквідованих і поранених окупантів перевищує мільйон. Також йдеться і про сотні тисяч знищеної техніки різного виду, передає 24 Канал.

Дивіться також Із аудиторії в окопи: У ГУР розповіли про африканця, якого взяв у полон Легіон "Свобода Росії"

Скільки "коштує" російський наступ

У 2025 році противник продовжив наступальні дії на низці напрямків. Путін, як і зазвичай переповнений імперськими амбіціями, не шкодує ні людей, ні машини.

Головком Олександр Сирський оприлюднив втрати росіян лише за перше півріччя 2025 року.

За його словами, Сили оборони України вже знешкодили понад 230 тисяч російських окупантів, 1 311 танків і 2 885 броньованих машин ворога.

Влучні удари по загарбниках: дивіться відео

Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ вдруге за тиждень атакували командні пункти російської армії, зокрема 8-ї загальновійськової армії та 20-ї мотострілецької дивізії.

Внаслідок удару по командному пункту 155-ої бригади морської піхоти загинуло майже усе її керівництво. Також було ліквідовано найжирнішу ціль за посадовим рівнем з початку війни – заступника командувача ВМФ Росії Михайла Гудкова.