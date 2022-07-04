Мінус 36 200 ворогів: свіжі втрати Росії у війні

Станом на 4 липня росіяни втратили 36 200 військових у війні в Україні. Лише за добу ЗСУ знищили 230 ворогів.

Такі цифри озвучили в українському Генштабі. Дані – приблизні, адже бойові дії тривають.

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Втрати ворога в техніці:

танків – 1589 (+5),

бойових броньованих машин – 3754 (+10),

артилерійських систем – 804 (+3),

РСЗВ – 246 (+0),

засоби ППО – 105 (+0),

літаків – 217 (+0),

гелікоптерів – 187 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4),

крилаті ракети – 144 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2629 (+11),

спеціальна техніка – 65 (+1).

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Щодня українці знищують техніки ворога на десятки мільйонів

Напередодні СБУ повідомила, що щодня українські військові знищують російської техніки та десятки мільйонів доларів. Лише підрозділами військової контррозвідки Служби безпеки вже знищено 33 одиниці важкої ворожої техніки на 45 мільйонів в американській валюті. Мовиться, зокрема, про танки та БМП.

Тим часом у ГУР Міноборони кажуть, що в Росії є конфлікт між військовим керівництвом та очільниками оборонних підприємств. Адже перед тим, як доставити пошкоджену техніку на заводу, її практично повністю розкрадають на деталі. Директори в такому вигляді танки та інше приймати не хочуть.

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Успіхи ЗСУ у знищенні ворожої техніки

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