Понад 41 тисяча окупантів і майже 1800 танків: свіжі втрати ворога 4 серпня

Українські захисники від початку війни ліквідували 41 500 російських вояк. Лише за останню добу знищено 150 окупантів.

У Генштабі наголошують, що через високу інтенсивність боїв цифри, які стосуються втрат ворога, можуть бути неостаточними. Ми ж нагадаємо, що згідно з даними журналістів, США за 8 років війни в Іраку зазнала менших втрат, ніж росіяни за ці понад 5 місяців.

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Втрати ворога у техніці:

танків – 1789 (+15),

бойових броньованих машин – 4026 (+4),

артилерійських систем – 946 (+7),

РСЗВ – 260 (+1),

засоби ППО – 118,

літаків – 223,

гелікоптерів – 191,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+2),

крилаті ракети – 182 (+2),

кораблі – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2960 (+38),

спеціальна техніка – 83.



Актуальні втрати ворога станом на 4 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Нагадаємо, що запеклі бої зараз точаться саме на Донеччині. Окупанти прагнуть захопити область. Але контрнаступ ЗСУ на Півдні України змушує загарбників розпорошувати своє військо.

Не всі окупанти хочуть гинути в Україні. Деякі з них зауважили, що "друга армія світу" не така вже й сильна та могутня. Тож загарбники шукають способи не йти на фронт.

Ворог демотивований і не хоче у бій

Задля справедливості зауважимо, що це не загальні настрої серед російських військових. Водночас серед низки окупантів ширяться досить песимістичні настрої. Ворог втрачає мотивацію та не до кінця розуміє, задля чого він воює в Україні.

Тож, щоб не загинути на фронті, загарбники йдуть на хитрощі. Наприклад, завдають собі травм. Є й ті, хто просто симулює погане самопочуття. Усе це дозволяє російським бійцям не ставати частиною статистики, наведеної вище.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу станом на 4 серпня: дивіться відео