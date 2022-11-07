Ще понад пів тисячі вже на концерті Кобзона": втрати ворога станом на 7 листопада

Ряди мертвих окупантів 7 листопада поповнили ще понад пів тисячі російських солдатів. Загалом з початку повномасштабної війни Збройні Сили України ліквідували понад 76 тисяч ворожих бійців.

Наші військові кожного дня ліквідовують ворога. То ж кількість втрат "другої армії світу" невпинно зростає.

Увага Лише на Авдіївському та Бахмутському напрямках щодня гинуть сотні росіян, – ЗСУ

Втрати ворога у техніці станом на 7 листопада

Ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні – найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, з 24 лютого ворог втратив 76 тисяч 460 одиниць особового складу. Щодо техніки, то російські загабники вже недораховуються:

танків –2771 (+6);

бойових броньованих машин –5630 (+19);

артилерійських систем – 1782 (+1);

РСЗВ – 391 (+0);

засобів ППО – 202 (+0);

літаків – 277 (+0);

гелікоптерів – 260 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7);

крилатих ракет – 399 (+0);

кораблів і катерів – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8);

спеціальної техніки – 157 (+2).



Втрати окупантів станом на 7 листопада / Фото Генштаб ЗСУ

Які втрати росіян на війні: важливі новини

Збройні Сили Україн потужно атакують ворога по всій лінії фронту. Зокрема, бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа" 6 листопада точними ударами знищили одразу 3 ворожі безпілотники на Харківщині.

Згодом стало відомо, що Збройні Сили України атакували ворога на Херсонщині. Так, українські військові вдарили по одній з будівель у Каховці, де було до 200 військовослужбовців російської армії. Проте свої втрати Москва традиційно приховує.





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