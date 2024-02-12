Майже 800 окупантів, 10 танків та майже пів сотні дронів: втрати ворога на 12 лютого

Ворог не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять окупантам та знищують їх. Так, тільки за останню добу росіяни втратили 790 солдатів.

З 24 лютого 2024 року вороги втратили в Україні вже 395 990 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже підрахувати їх важко під час інтенсивних боїв.

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Що відомо про втрати ворога

танків – 6416 (+10);

бойових броньованих машин – 11977 (+21);

артилерійських систем – 9481 (+6);

РСЗВ – 981 (+0);

засоби ППО – 666 (+0);

літаків – 332 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7302 (+45);

крилаті ракети – 1882 (+1);

кораблі /катери – 24 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12599 (+7);

спеціальна техніка – 1514 (+1).



Втрати ворога станом на 12 лютого 2024 року

Що відбувається на фронті

Росія посилює свою присутність на Сході України. Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів, що окупанти шукають слабкі місця ЗСУ та пробують проривати лінію оборони. Проте ворогам це не вдається. Вони також не можуть перехопити ініціативу, бо на всіх ділянках фронту дістають потужну відповідь від Сил оборони й зазнають втрат.

У Генштабі ЗСУ розповіли вранці 12 лютого, що Росія не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші військові протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського на Донеччині.

Протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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