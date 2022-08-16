ЗСУ знищили майже 44 тисячі окупантів та купу техніки: нові втрати ворога станом на 16 серпня

Генштаб ЗСУ зранку 16 серпня повідомив, що наші воїни ліквідували вже 43 900 окупантів. За добу вдалося знищити 150 загарбників.

Найбільші втрати ворога на Донецькому напрямку

Наші герої мужньо боронять українську землю. Щодня втрати ворога оновлюють, адже ЗСУ громлять противника з усіх можливих сил і засобів.

До теми Ще 200 окупантів та багато техніки: нові втрати ворога станом на 15 серпня

Втрати ворога у техніці станом на 16 серпня

З 24 лютого Збройні Сили України знищили:

російських танків – 1880 (+4)

бойових броньованих машин – 4152 (+11)

артилерійських систем – 989 (+4)

реактивних систем залпового вогню – 263 (+2)

засобів ППО – 136

літаків – 233

гелікоптерів – 196 (+1)

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 790 (+3)

крилатих ракет – 190 (+3)

кораблів та катерів – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3049 (+5)

спеціальної техніки – 92



Втрати ворона станом на 16 серпня / Фото Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат, як зазначили у Генштабі ЗСУ, противник зазнав на Донецькому напрямку.

Що ще відомо про втрати ворога

Ввечері 14 серпня в окупованій Попасній на Луганщині сталися вибухи на базі ПВК "Вагнер". Глова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай натякнув, що, ймовірно, загинули понад 100 вагнерівців з керівного складу.

Також 15 серпня у Повітряних силах ЗСУ заявили про вдалу роботу захисників на Запорізькому напрямку. Там російські окупанти втратили гвинтокрил Ка-52, два безпілотники типу "Орлан-10", а також авіаційну ракету Х-59 "повітря – поверхня".

До речі На Донбасі самоліквідувалася українофобка та новоспечена пропагандистка сулейманова

росія втрачає не тільки рядових солдатів і техніку, але й офіцерський склад. Позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович 15 серпня повідомив, що на Херсонському напрямку загинув російський генерал. Він став жертвою артилерійського обстрілу.

Додамо, що на Донбасі загинув російський чиновник з Алтайського краю Євген Новіков. Він потрапив під обстріл на тимчасово окупованій Донеччині, куди нібито їхав з гуманітарною допомогою.

Вас це може зацікавити – в окупованому Криму знову прогриміли вибухи: дивіться відео