ЗСУ ліквідували ще майже 900 окупантів: втрати Росії станом на 17 січня
17 січня 2023, 07:44Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони України продовжують боронити нашу країну та завдавати втрат росіянам на полію бою. Так, тільки за минулу добу наші воїни знищили ще 870 окупантів.
Загальні бойові втрати Росії станом на 17 січня вже складають 116 950 військових. Втім, ці дані не остаточні, оскільки постійно уточнюються.
Зверніть увагу Майже 800 окупантів і засіб ППО: втрати ворога станом на 16 січня
Втрати ворога станом на 17 січня
- танків – 3 121 (+3);
- бойових броньованих машин – 6 215 (+11);
- артилерійських систем – 2 104 (+5);
- РСЗВ – 441 (+3);
- засобів ППО – 220 (+0);
- літаків – 286 (+0);
- гелікоптерів – 276 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0);
- крилатих ракет – 749 (+0);
- кораблів /катерів – 17 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7);
- спеціальної техніки – 190 (+0).
Втрати росіян на війні станом на 17 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
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