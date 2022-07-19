Ще 100 окупантів, танки й артилерійські системи: свіжі втрати ворога

росія не відмовилася від цинічної війни проти України, через що вимушена змиритися з шаленими втратами у техніці та живій силі. Українські сили ліквідували вже 38 550 окупантів.

Тільки за попередню добу Збройні Сили України знищили 100 загарбників. Зауважимо, що ці цифри орієнтовні, адже зараз тривають активні бойові дії.

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Втрати ворога на війні проти України

російська армія позбулася 1 691 танка (+4 за минулу добу);

бойових броньованих машин – 3 892 одиниць (+6);

артилерійських систем – 821 одиниці;

реактивних систем залпового вогню – 248 одиниць;

засобів ППО – 113 одиниць;

літаків – 220 одиниць;

гелікоптерів – 118 одиниць;

безпілотників – 693 одиниці;

крилатих ракет – 167 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 одиниць;

спеціальної техніки – 70 одиниць.

До речі, найбільше окупантів та ворожої техніки 18 липня наші захисники понищили на Краматорському напрямку.



Втрати росіян станом на 19 липня / Інфографіка Генштабу

Яка ситуація на фронті

російські окупанти намагалися провести розвідку боєм біля села Уди на Харківщині. Плани окупантів повністю зруйнували ЗСУ, тож ворожі підрозділи зазнали втрат і відійшли.

Противник намагається створити умови для наступу на Слов'янськ. На цьому ж напрямку окупанти завдали авіаудару по Гусарівці, а тоді спробували наступати на населений пункт. росіян "радо" зустріли українські захисники й відкрили по них щільний вогонь.

путінські солдати штурмували й Спірне, але ЗСУ їх відкинули. Зараз окупанти ведуть наступ біля Григорівки. Бій ще триває.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили російські штурми Семигір'я, Вершини, Покровського та Вуглегірської ТЕС.

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