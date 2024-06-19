Ще 1130 російських окупантів ліквідували ЗСУ: втрати ворога 19 червня

Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів. Втрати ворога у техніці теж значні, зокрема ЗСУ мінуснули 10 танків та 48 артсистем.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад півмільйона військових та тисячі одиниць різного роду техніки та зброї.

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Втрати росіян у війні станом на 19 червня

особового складу – близько 529750 (+1130) осіб,

танків – 7984 (+10) од,

бойових броньованих машин – 15319 (+12) од,

артилерійських систем – 14007 (+48) од,

РСЗВ – 1104 (+0) од,

засоби ППО – 857 (+4) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34),

крилаті ракети – 2297 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47) од,

спеціальна техніка – 2351 (+7)



Втрати російської армії / Інфографіка Генштабу

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Демілітаризація противника

До слова, слідчий комітет Росії 17 червня визнав, що Україна збила один із літаків дальнього радіолокаційного стеження А-50.

З початку повномасштабного вторгнення СБУ знищила 1006 ворожих танків, більшість з яких було ліквідовано під час жорстоких боїв у Донецькій і Харківській областях.