Понад 2 роти солдатів та 47 одиниць техніки: Росія зазнала великих втрат на одному з напрямків

Українські військові продовжують завдавати величезних втрат російським загарбникам. На одному з напрямків окупанти втратили вбитими та пораненими понад 2 роти солдатів.

Мовиться про Таврійський напрямок. Про це розповів командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Росія втратила понад 2 роти солдатів та 47 одиниць техніки

Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку є успіхи Сил оборони та помітні просування внаслідок успішних штурмових дій.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1298 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більш ніж 2 роти,

– зазначив генерал.

Сили оборони знищили та пошкодили 47 одиниць військової техніки противника, зокрема:

3 танки,

9 одиниць БМП,

2 БпЛА "Орлан-10",

2 БпЛА "Zala",

БпЛА "Supercam",

4 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація",

БМ-21 "Град",

2 гаубиці 2А65 "Мста-Б",

2 гаубиці 2С19 "Мста-С",

зенітний ракетний комплекс "С-300",

зенітний ракетний комплекс "Бук",

РЕБ "Поле-21".

"Також було знищено 6 місць зберігання боєприпасів ворога. Продовжуємо працювати та рухатись вперед", – підсумував Тарнавський.

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Що відбувається на Лимано-Куп'янському та Бахмутському напрямках

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону розповів, що Лимано-Куп'янський напрямок вже декілька місяців є лідером по артилерійських обстрілах.

"Ця доба не стала винятком. 555 разів ворог завдавав вогонь різними калібрами та різними типами артилерії, як ствольної, так і реактивної, по наших позиціях. Двічі атакував наші позиції. Це нетипово, там ще буває, що набагато більше він спроб робить атакувати наші позиції. Здійснив 5 авіанальотів", – зазначив Череватий.

За його словами, в ході відбиття атак ворога знищили 35 окупантів, а ще 43 – зазнали поранень. Також знищили танки Т-72 та Т-62, самохідну артустановку, дрон-камікадзе та два автомобілі.

"Це дуже цікавий факт, що на цьому напрямку з'являється техніка 1960-х років. Ми й до того бачили старші зразки, як то БМП-1, які зняті з озброєння", – зауважив військовий.

Своєю чергою, на Бахмутському напрямку тривають позиційні бої. Протягом останньої доби російські війська здійснили 407 обстрілів артилерії та 9 авіанальотів. Українські військові ж знищили 80 російських окупантів, 136 – поранили, а ще двох взяли у полон. Також вони знищили комплекс спостереження та підбили БпЛА.

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Загальні втрати Росії у війні

Станом на ранок 19 червня від початку повномасштабної війни на "концерт Кобзона" відправилися 220 450 росіян. Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, адже в умовах активних бойових дій важко підрахувати точні втрати ворога.

Окрім цього, загарбники стрімко втрачають свою техніку, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, Сили оборони вже спопелили: