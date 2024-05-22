Ще 1300 окупантів, танки та ППО: шалені втрати ворога на 22 травня
22 травня 2024, 07:33Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські війська вже 819 днів протистоять загарбникам по всій лінії фронту. Лише за минулу добу бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати 1300 окупантів.
Таким чином загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять вже шокуючих 496 370 одиниць особового складу. Окрім цього, Сили оборони також активно знищують і техніку росіян.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 496 370 (+1300) осіб;
- танків – 7 611 (+6);
- бойових броньованих машин – 14 721 (+22);
- артилерійських систем – 12 820 (+41);
- РСЗВ – 1 077 (+0);
- засобів ППО – 812 (+1);
- літаків – 354 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 346 (+56);
- крилатих ракет – 2 208 (+1);
- кораблів/катерів – 27 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 442 (+59);
- спеціальної техніки – 2 090 (+5).
Втрати ворога на 22 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати на Харківському напрямку
- Росіяни 10 травня розпочали наступ на Харківську область. Ввечері 21 травня у Генштабі розповіли, скільки своїх військових втратив Кремль у спробах втілити у життя свої загарбницькі плани.
- Так, всього за день активних боїв на Харківщині загальні втрати ворога на цьому напрямку становлять вже 71 особа та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Серед іншого, пошкоджено російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".
- У Генштабі пишуть, що лише за минулу добу відбулося 12 бойових зіткнень на Харківському напрямку.