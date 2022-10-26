ЗСУ скоротили армію Росії ще на 480 військових: втрати ворога станом на 26 жовтня

26 жовтня 2022 , 09:03
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують скорочувати чисельність російської армії. Тільки за минулу добу наші захисники ліквідували ще 480 окупантів.

Загальні бойові втрати Росії вже складають 68 900 військових. Крім того, ворог зазначає рекордних втрат у техніці.

До речі Ще 480 окупантів пройшли демілітаризацію в Україні: втрати ворога станом на 25 жовтня

Втрати ворога станом на 26 жовтня

  • танків – 2 628 (+17) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 5 351 (+30) одиниця,
  • артилерійських систем – 1 686 (+12) одиниць,
  • РСЗВ – 379 (+2) одиниць,
  • засоби ППО – 192 (+2) одиниці,
  • літаків – 271 (+0) одиниця,
  • гелікоптерів – 248 (+0) одиниць,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 379 (+7) одиниць,
  • крилаті ракети – 350 (+0),
  • кораблі та катери – 16 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 076 (+22) одиниць,
  • спеціальна техніка – 149.


Втрати ворога станом на 26 жовтня / Генштаб ЗСУ

Як ЗСУ нищать противника

Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 26 жовтня: дивіться відео

 

Автор: Софія Ковнір