ЗСУ скоротили армію Росії ще на 480 військових: втрати ворога станом на 26 жовтня
26 жовтня 2022 , 09:03Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові продовжують скорочувати чисельність російської армії. Тільки за минулу добу наші захисники ліквідували ще 480 окупантів.
Загальні бойові втрати Росії вже складають 68 900 військових. Крім того, ворог зазначає рекордних втрат у техніці.
До речі Ще 480 окупантів пройшли демілітаризацію в Україні: втрати ворога станом на 25 жовтня
Втрати ворога станом на 26 жовтня
- танків – 2 628 (+17) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5 351 (+30) одиниця,
- артилерійських систем – 1 686 (+12) одиниць,
- РСЗВ – 379 (+2) одиниць,
- засоби ППО – 192 (+2) одиниці,
- літаків – 271 (+0) одиниця,
- гелікоптерів – 248 (+0) одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 379 (+7) одиниць,
- крилаті ракети – 350 (+0),
- кораблі та катери – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 076 (+22) одиниць,
- спеціальна техніка – 149.
Втрати ворога станом на 26 жовтня / Генштаб ЗСУ
Як ЗСУ нищать противника
- Нагадаємо, що внаслідок ударів артилерії ЗСУ в населеному пункті Каїри Херсонської області знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад 100 загарбників.
- Також у Новій Каховці Херсонської області у місці дислокації загарбників поранено до 150 російських військових та знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки.
- А на Кінбурнській косі, попередньо, було точне потрапляння у склад російських окупантів.
- Крім того, українські захисники вдарили по будівлі, де розміщувався особовий склад та військова техніка ворога у Херсоні. У підсумку ліквідовано близько 180 окупантів.
- У Генштаб ЗСУ повідомляли, що у населеному пункті Новоіванівка, що на Луганщині, знищили склад з боєприпасами окупантів. Також ліквідували понад 10 кадирівців.
- А у Сватовому ще 10 кадирівців відправили на той світ, а також перетворили на брухт близько 5 вантажівок з боєкомплектом.
- До речі, підрозділи ракетних військ і артилерії влучили у пункт управління, два райони скупчення живої сили та зброї, радіолокаційну станцію й інші важливі об'єкти війська Росії. А ще підрозділи ППО знищили 5 БпЛА загарбників.
Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 26 жовтня: дивіться відео