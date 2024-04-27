Понад 1100 окупантів та більш ніж 130 одиниць техніки: втрати ворога на 27 квітня
27 квітня 2024, 07:39Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Наші військові тільки протягом минулої доби ліквідували 1124 одиниці особового складу ворога.
З 24 лютого 2022 року окупанти втратили 465 054 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх точно під час інтенсивних боїв важко.
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Скільки техніки втратив ворог на війні в Україні
- танків – 7268 (+6);
- бойових броньованих машин – 13 971 (+14);
- артилерійських систем – 11905 (+38);
- РСЗВ – 1049 (+0);
- засоби ППО – 775 (+3);
- літаків – 348 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9485 (+24);
- крилатих ракет – 2124 (+5);
- кораблів /катерів – 26 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16019 (+35);
- спеціальної техніки – 1968 (+6).
Втрати ворога 27 квітня 2024 року
ГУР спалило гелікоптер на аеродромі в Москві
- Джерела 24 Каналу повідомили, що українські розвідники спалили російський гелікоптер на аеродромі в Москві.
- Мовиться про російський багатоцільовий гвинтокрил Ка-32, що розміщений на московському міжнародному аеродромі "Остаф'єво", який належить міністерству оборони Росії.
- Ка-32 забезпечував логістичні потреби ворога та його операції з евакуації. Знищити гелікоптер вдалось у ніч проти 26 квітня. Детальніше про це читайте тут.