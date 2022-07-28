ЗСУ ліквідували вже понад 40 тисяч окупантів: свіжі втрати ворога

28 липня 2022 , 09:03
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Щодня Збройні Сили України відправляють у пекло сотні російських загарбників, які без запрошення прийшли на нашу землю. Минула доба – не виключення.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що втрати ворога можуть бути неточними, оскільки на гарячих напрямках важко вести точний підрахунок. Насправді ліквідованих окупантів може бути більше. 

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Так, лише за добу 27 липня наші військові знищили 160 путінських солдатів. Загалом на війні проти України загинули 40 230 російських окупантів.

Втрати ворога у техніці станом на ранок 28 липня

  • росіяни втратили 1 742 танків (з них за минулу добу 4 одиниці);
  • бойових броньованих машин – 3 979 одиниць (+8);
  • артилерійських систем – 894 одиниці (+11);
  • РСЗВ – 258 одиниць;
  • засобів ППО – 117;
  • літаків – 222 одиниці;
  • гелікоптерів – 190 одиниць;
  • безпілотників – 729 одиниці (+3);
  • крилатих ракет – 174 одиниці;
  • кораблів та катерів – 15 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 одиниць (+7);
  • спеціальної техніки – 75 одиниць.

До речі, найбільше втрат російська армія зазнала на Криворізькому напрямку.


Втрати росіян на війні проти України / Інфографіка Генштабу

Останні новини про ситуацію на фронті

  • російські окупанти намагалися просунутися біля Соледару. На щастя, їм це не вдалося;
  • На напрямках Клинове – Бахмут та Миронівський – Семигір'я українські захисники відбили ворожий штурм. Окупанти були змушені відійти;
  • біля Вершини противник зазнав часткового успіху. Зараз російська армія закріплюється біля села;
  • для підсилення ворог перекидає додаткові підрозділи на Запорізький напрямок;
  • ЗСУ відбили штурм у напрямку Брускинське – Білогірка на Херсонщині. Окупанти з втратами відійшли;
  • на Слов'янському напрямку ворог вів невдалий штурм біля Довгенького, Мазанівки, Пасіки та Долини.

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Автор: Софія Мінджоса