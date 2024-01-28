Понад 700 окупантів та майже 80 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 28 січня
28 січня 2024, 08:16Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія не полишає спроб атакувати позиції українських військових, а тому зазнає суттєвих втрат. Лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 740 окупантів.
Від початку повномасштабного вторгнення втрати так званої "другої армії світу" сягають вже 382 110 особового складу. Також ворог втратив тисячі одиниць різної техніки.
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Актуальна статистика втрат
Росія від 24 лютого 2022 року втратила:
- особового складу – близько 382 110 (+740) осіб,
- танків – 6 280 (+9),
- бойових броньованих машин – 11 671 (+19),
- артилерійських систем – 9 097 (+12),
- РСЗВ – 972 (+0),
- засобів ППО – 660 (+0),
- літаків – 331 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 041 (+4),
- крилатих ракет – 1 845 (+0),
- кораблів /катерів – 23 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 103 (+31),
- спеціальної техніки – 1 436 (+3).
Втрати ворога на 28 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати Росії: останні новини
- Журналісти ВВС, проаналізувавши дані у відкритих джерелах, встановили імена 43 014 окупантів, які загинули у повномасштабній війні. Серед них – висококваліфіковані військові. Так, від початку повномасштабного вторгнення загинуло щонайменше 3 079 офіцерів. Відомо, що 800 з них були у званні від майора і вище, а 2 278 – мали звання від лейтенанта до капітана.
- Військові ЗСУ ліквідували "найтупішого окупанта", який сам вистрибнув на зустріч українському безпілотнику. Ставши у повний зріст, росіянин дочекався, коли дрон підлетить до нього на максимально близьку відстань. Ліквідували загарбника воїни Strike Drones Company 47 ОМБр.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Росія жертвує 400 солдатами для того, аби захопити 1 квадратний метр. Разом з тим він наголосив, що ворог має необмежений мобілізаційний ресурс, тому не зважає на втрати.