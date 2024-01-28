Понад 700 окупантів та майже 80 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 28 січня

Росія не полишає спроб атакувати позиції українських військових, а тому зазнає суттєвих втрат. Лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 740 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати так званої "другої армії світу" сягають вже 382 110 особового складу. Також ворог втратив тисячі одиниць різної техніки.

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Актуальна статистика втрат

Росія від 24 лютого 2022 року втратила:

особового складу – близько 382 110 (+740) осіб,

танків – 6 280 (+9),

бойових броньованих машин – 11 671 (+19),

артилерійських систем – 9 097 (+12),

РСЗВ – 972 (+0),

засобів ППО – 660 (+0),

літаків – 331 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 041 (+4),

крилатих ракет – 1 845 (+0),

кораблів /катерів – 23 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 103 (+31),

спеціальної техніки – 1 436 (+3).



Втрати ворога на 28 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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