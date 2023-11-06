"Мінус" майже 900 окупантів і кілька десятків техніки: втрати ворога на 6 листопада

Попри колосальні втрати Росія не полишає спроб окупувати українські території. Лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 880 російських військових.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення так звана друга армія світу вже втратила 305 970 особового складу. Також Росія втратила тисячі одиниць техніки. Одна з найдорожчих останніх втрат ворога – новітній корабель-ракетоносій "Аскольд" проєкту "Каракурт", який уразили в Керчі.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від 24 лютого 2022 року окупанти втратили:

особового складу – близько 305 970 (+880) осіб;

танків – 5 288 (+4);

бойових броньованих машин – 9 958 (+5);

артилерійських систем – 7 389 (+14);

РСЗВ – 867 (+0);

засобів ППО – 570 (+0);

літаків – 322 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 554 (+20);

крилатих ракет – 1 556 (+2);

кораблів /катерів – 20 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 744 (+14);

спеціальної техніки – 1 047 (+0).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 6 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати ворога: останні новини

ЗСУ продовжують завдавати відчутних втрат ворогу. Так, наші захисники ліквідовують особовий склад окупантів, серед яких – офіцери й комбати. З пропагандистських ЗМІ стало відомо, що Сили оборони ліквідувати російського полковника, представника слідчого комітету Віктора Передерія, а також командира батальйону "Терек" Владіміра Попова.

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили на фронті "Термінатор" і "Сонцепьок". У мережі також опублікували кадри влучної роботи.

Упродовж останнього тижня Росія втратила 4 установки С-400. Їхня втрата для окупантів є дуже відчутною, адже вони стають менш захищеними. Крім того, аби зібрати нову таку установку, необхідно чимало ресурсів та коштів.

Кількість втрат Росії у розв'язаній повномасштабній війні може бути набагато більшою, адже в умовах активних бойових дій доволі важко підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів.