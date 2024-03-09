850 окупантів, понад 50 артсистем, ППО, РСЗВ: величезні втрати ворога на 9 березня

Російські окупанти не полишають спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Тільки за останню добу окупанти втратили ... одиниць особового складу.

За понад 2 роки війни українські військові вже знищили 423 160 одиниць особового складу ворога. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх під час боїв важко.

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Втрати ворога у техніці

танків – 6712 (+6) од,

бойових броньованих машин – 12823 (+25);

артилерійських систем – 10428 (+53);

РСЗВ – 1012 (+1);

засоби ППО – 707 (+3);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8041 (+43);

крилаті ракети – 1919 (+0);

кораблі /катери – 26 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 13683 (+85);

спеціальна техніка – 1666 (+10).



Втрати росіян 9 березня 2024 року

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