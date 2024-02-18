Вкрай сумнівна "перемога" в Авдіївці: заради чого вмерло майже 50 тисяч росіян

Героїчна оборона Авдіївки тривала понад 4 місяці, від 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року. Захоплення вщент зруйнованого міста на Донеччині коштувала росіянам колосальних втрат.

Військовий оглядач Денис Попович сказав 24 Каналу, чому "перемога" росіян у районі Авдіївки вкрай сумнівна. Зазначимо, що задля збереження життя наших воїнів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення наших військ з Авдіївки.

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"Піррова перемога" окупантів

За даними Збройних Сил України, за 4 місяці на Авдіївському напрямку окупаційна армія втратила 47 186 солдатів. Однак росіяни на це не зважають та продовжують бити себе в груди, вихваляючись "Пірровою перемогою".

"Піррова перемога" – перемога, яка дістається ціною величезних втрат, або сумнівна перемога, яка не виправдана принесеними жертвами. Перемога, рівносильна поразці.

Окрім втрат особового складу, шокують втрати ворога у техніці. Українські бійці від 10 жовтня у районі Авдіївки знищили 364 танки, 248 артилерійські системи, 748 бойові бронемашини та 5 літаків.

Авдіївка – важливий політичний кейс для Владіміра Путіна напередодні так званих президентських виборів у Росії. Як зазначив військовий оглядач, військова мета захоплення міста була втрачена після того, як окупаційна армія восени 2023 року не змогла захопити місто бліцкригом й наступ провалився.

Ми чудово розуміємо, що Путін стане президентом, але для нього було вкрай важливо здобути хоча б якусь перемогу на фронті. Тому російські окупанти за будь-яку ціну намагалися взяти місто,

– зауважив військовий оглядач.

На його думку, "перемога" росіян сумнівна, якщо порахувати величезні втрати. Ворог захопив територію, зазнавши неоціненних втрат людської та військової сили.

Втрати росіян в Авдіївці: що відомо