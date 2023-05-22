Фактично стерли батальйон: у Бахмуті ЗСУ знищили частину 72-ї бригади регулярних військ Росії

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Наші захисники повідомили, що у Бахмуті знищили частину 72-ї бригади регулярних військ ворога.

Слід зауважити, що втрати ворога у Бахмуті колосальні. У спробах взяти під контроль місто, російське військове керівництво поклало десятки тисяч своїх бійців. Серед них і ті, які входили до 72-ї окремої мотострілецької бригади.

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72-а бригада стала на батальйон "бідніша"

Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов. Він зазначив, що нашим захисникам по суті вдалося ліквідувати цілий батальйон мотострілецької бригади.

Хочу зазначити, що 72-а бригада регулярних військ Росії позбавилася фізично двох рот – понад 100 осіб "двохсотими" і понад 100 осіб "трьохсотими",

– наголосив він.

Кудряшов зауважив, що "багато бачили військовослужбовців чи то "Вагнера", чи то збройних сил Росії". Вони, за словами майора, поспіхом кидали свої позиції якщо не перед початком операції, то тоді, коли могли порівняно безпечно це зробити.

Він додав, що під час наступальних дій 3-ї ОШБр, ворог перейшов на другий – третій рубіж своєї оборони. Водночас, за словами Кудряшова, його найбільше тішить той факт, що вдалося поповнити обмінний фонд.

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