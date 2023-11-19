Трупи вивозять "Камазами", а поранені сплять на підлозі, – окупант про втрати біля Авдіївки
Джерело:ГУР МО
Росіяни понад місяць штурмують Авдіївку. За цей час ворог втратив близько 10 тисяч солдатів. Щодня кількість ворожих втрат збільшується.
Українські розвідники перехопили чергову розмову росіян. У ній окупант жаліється на шалені втрати Росії у районі Авдіївки та відсутність місць у лікарнях.
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Місця в госпіталях закінчилися
Російські загарбники продовжують наступати на Авдіївському напрямку. Збройні Сили України стримують ворога та завдають великих втрат противнику. Незадоволені ситуацією біля Авдіївки й самі окупанти, адже єдиний успіх, якого їм вдалося досягти, це хіба що встановити новий рекорд втрат.
Народу багато, пацанів б***ь взагалі везуть машинами щодня. Я ж у цивільній лікарні лежу, бо там (у військовому госпіталі – 24 Канал) все забито у три поверхи. Всі лежать н***й без рук, без ніг. "Трьохсотих" кожен день "Камази" везуть, "двохсотих" теж немало,
– розповів окупант.
За його словами, поранених стільки, що місця вже не вистачає навіть у цивільних лікарнях.
"У Ростові взагалі н***й пацани на підлозі сплять у коридорі. Сюди везуть переважно авдіївських з різних сторін. П**ець коротше", – сказав росіянин.Увага! На відео нецензурна лексика. Не рекомендуємо дивитися його вразливим, а також неповнолітнім.
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Втрати росіян
- Протягом цього тижня українські бійці знищили 7 020 росіян. Також у період з 13 по 19 листопада ЗСУ спалили 711 одиниць озброєння та військової техніки противника.
- За останню добу наші захисники відправили на концерт Кобзона 1 190 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 318 570 ворожих солдатів.
- У мережі з'явилися епічні кадри знищення російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1". Його ЗСУ ліквідували в Херсонській області.