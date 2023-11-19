Трупи вивозять "Камазами", а поранені сплять на підлозі, – окупант про втрати біля Авдіївки

Росіяни понад місяць штурмують Авдіївку. За цей час ворог втратив близько 10 тисяч солдатів. Щодня кількість ворожих втрат збільшується.

Українські розвідники перехопили чергову розмову росіян. У ній окупант жаліється на шалені втрати Росії у районі Авдіївки та відсутність місць у лікарнях.

Важливо У штурмових загонах Росії залишилося 10 – 15% особового складу, – Сили оборони

Місця в госпіталях закінчилися

Російські загарбники продовжують наступати на Авдіївському напрямку. Збройні Сили України стримують ворога та завдають великих втрат противнику. Незадоволені ситуацією біля Авдіївки й самі окупанти, адже єдиний успіх, якого їм вдалося досягти, це хіба що встановити новий рекорд втрат.

Народу багато, пацанів б***ь взагалі везуть машинами щодня. Я ж у цивільній лікарні лежу, бо там (у військовому госпіталі – 24 Канал) все забито у три поверхи. Всі лежать н***й без рук, без ніг. "Трьохсотих" кожен день "Камази" везуть, "двохсотих" теж немало,

– розповів окупант.

За його словами, поранених стільки, що місця вже не вистачає навіть у цивільних лікарнях.

"У Ростові взагалі н***й пацани на підлозі сплять у коридорі. Сюди везуть переважно авдіївських з різних сторін. П**ець коротше", – сказав росіянин.

На відео нецензурна лексика. Не рекомендуємо дивитися його вразливим, а також неповнолітнім.

Окупант скаржиться на шалені втрати біля Авдіївки: дивіться відео

Втрати росіян